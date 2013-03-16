آغاز طرح نوروزی اورژانس 115 قم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد جواد باقری با بیان اینکه این طرح همزمان با سراسر کشور از ساعت ۸ صبح روز جمعه ۲۵ اسفندماه سال جاری آغاز و تا ساعت ۸ صبح روز 17 فروردین ماه سال ۹2 ادامه خواهد داشت افزود: در این مدت پرسنل اورژانس 115 قم به امدادرسانی سریع و صحیح، اطلاع رسانی و آموزش به مردم در خصوص نحوه مواجهه با حوادث ترافیکی و مجروحان در طول سفرهای نوروزی می پردازند.

وی از ایجاد سه ایستگاه سلامت در سطح محورهای استان خبر داد و گفت: این ایستگاه‌ها در اتوبان قم - تهران و اتوبان قم - کاشان مستقر خواهند شد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی قم با بیان اینکه با امکانات و تجهیزات پیش بینی شده در این ایستگاهها مراجعان با حضور کادر پزشکی درمان مداوا اظهار داشت: با این اقدام دیگر نیازی به انتقال مجروحان سرپایی و اعزام آمبولانس به مراکز درمانی سطح شهر در حوادث جزئی نیست.

باقری با اعلام اینکه ۲5۰ نیروی عملیاتی و ستادی در این ایام در آماده باش کامل خواهند بود، گفت: این نیرو‌ها شامل پزشک، پرستار، کاردان فوریت ها و بیهوشی می‌شود که تمام مرخصی ها لغو شده و آماده ارائه خدمات به صورت شبانه روزی به مسافران هستند.

وی با بیان اینکه حجم زائران و مسافران اطراف حرم مطهر و مسجد مقدس جمکران در ایام نوروز بویژه زمان سال تحویل بسیار زیاد خواهد بود افزود: به همین منظور علاوه برامکانات درمانی در پایگاههای مستقر در حرم مطهر و مسجد مقدس جمکران و امکانات خودرویی، چندین دستگاه موتورلانس نیز در اطراف این دو مکان مقدس پیش بینی شده است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی قم با بیان اینکه در این طرح ۱۶ پایگاه شهری و ۱۶ پایگاه جاده‌ای اورژانس و 10 دستگاه موتورلانس به مردم خدمات ارائه می‌کنند افزود: این پایگاههای که در محورهای درون و برون شهری پیش بینی شده اند به محض تماس شهروندان با شماره 115 در کمترین زمان بر بالین مجروحان حوادث و بیماران نیازمند به خدمات فوریتهای پزشکی حاضر خواهند شد.

باقری با بیان اینکه پژوهش ها نشان می دهد بیشتر تصادفات جاده ای در هنگام عصر و بر اثر خستگی و خواب آلودگی راننده رخ می دهد از رانندگان خواست پس از رانندگی طولانی مدت در اماکن پیش بینی شده استراحت نمایند تا خاطره خوشی را برای خود و خانواده رقم بزنند.

