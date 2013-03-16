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۲۶ اسفند ۱۳۹۱، ۲۰:۰۴

باقری خبر داد:

آغاز طرح نوروزی اورژانس 115 قم

آغاز طرح نوروزی اورژانس 115 قم

قم - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان قم از آغاز طرح نوروزی اورژانس قم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد جواد باقری با بیان اینکه این طرح  همزمان با سراسر کشور از ساعت ۸ صبح روز  جمعه ۲۵ اسفندماه سال جاری آغاز و تا ساعت ۸ صبح روز 17 فروردین ماه سال ۹2 ادامه خواهد داشت افزود: در این مدت پرسنل اورژانس 115 قم به امدادرسانی سریع و صحیح، اطلاع رسانی و آموزش به مردم در خصوص نحوه مواجهه با حوادث ترافیکی و مجروحان در طول سفرهای نوروزی می پردازند.

وی از ایجاد سه ایستگاه سلامت در سطح محورهای استان خبر داد و گفت: این ایستگاه‌ها در اتوبان قم - تهران و اتوبان قم - کاشان مستقر خواهند شد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی قم با بیان اینکه با امکانات و تجهیزات پیش بینی شده در این ایستگاهها مراجعان با حضور کادر پزشکی درمان مداوا  اظهار داشت: با این اقدام دیگر نیازی به انتقال مجروحان سرپایی و اعزام آمبولانس به مراکز درمانی سطح شهر در حوادث جزئی نیست.

باقری با اعلام اینکه ۲5۰ نیروی عملیاتی و ستادی در این ایام در آماده باش کامل خواهند بود، گفت: این نیرو‌ها شامل پزشک، پرستار، کاردان فوریت ها و بیهوشی می‌شود که تمام مرخصی ها لغو شده و آماده ارائه خدمات به صورت شبانه روزی به مسافران هستند.

وی با بیان اینکه حجم زائران و مسافران اطراف حرم مطهر و مسجد مقدس جمکران در ایام نوروز بویژه زمان سال تحویل بسیار زیاد خواهد بود افزود: به همین منظور علاوه برامکانات درمانی در پایگاههای مستقر در حرم مطهر و مسجد مقدس جمکران و امکانات خودرویی، چندین دستگاه موتورلانس نیز در اطراف این دو مکان مقدس پیش بینی شده است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی قم با بیان اینکه در این طرح ۱۶ پایگاه شهری و ۱۶ پایگاه جاده‌ای اورژانس و 10 دستگاه موتورلانس به مردم خدمات ارائه می‌کنند افزود: این پایگاههای که در محورهای درون و برون شهری پیش بینی شده اند به محض تماس شهروندان با شماره 115 در کمترین زمان بر بالین مجروحان حوادث و بیماران نیازمند به خدمات فوریتهای پزشکی حاضر خواهند شد.

باقری با بیان اینکه پژوهش ها نشان می دهد بیشتر تصادفات جاده ای در هنگام عصر و بر اثر خستگی و خواب آلودگی راننده رخ می دهد از رانندگان خواست پس از رانندگی طولانی مدت در اماکن پیش بینی شده استراحت نمایند تا خاطره خوشی را برای خود و خانواده رقم بزنند.
 

کد مطلب 2019966

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