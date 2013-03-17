قدرت الله باقری در گفتگو با خبرنگار مهر، با مفید ارزیابی کردن دیدارهای تدارکاتی تیم ملی فوتسال کشورمان برابر روسیه، تصریح کرد: بازی های بسیار خوبی بود و تک تک بازیکنان ما در این دو دیدار بسیار خوب و روان بازی کرده و تیم ملی روسیه را متوقف کردند، با بازی های خوب مقابل تیم ملی روسیه نشان دادیم که می توانیم امسال قهرمان آسیا شویم.

كادر فنی از عملکرد تمام بازیکنان تیم ملی راضی است

باقری بیان داشت: كادر فنی از عملکرد تمام بازیکنان تیم ملی راضی است زیرا آنچه را که کادر فنی از آنها در زمین مسابقه خواسته بود در دیدارهای دوستانه با تیم ملی روسیه به خوبی اجرا کردند و در نتیجه توانستیم حریف را در خانه خود در دو بازی متوالی متوقف کنیم، در حالی که مهمتر از آن بروز توانمندی های فوتسال ایران در مقابل حریف مطرحی همچون روسیه بود.

مربی تیم ملی فوتسال کشورمان اضافه کرد: تمام تاکتیک‌های تیمی ما به خوبی در زمین مسابقه اجرا شد و نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که بازیکنان ما در این دو دیدار تشنه پیروزی بودند و با تمام توان بازی کردند تا توانمندی خود و تیم ملی را ثابت کنند.

توانايي شكست روسيه را داشتيم

وی با تاكيد بر اينكه توانايي شكست روسيه را داشتيم، تصریح کرد: مدل بازی ما در هر دو دیدار با توجه به اینکه کادر فنی قصد ارزیابی تمام بازیکنان را داشت چون برخی از آنها برای اولین بار در تیم ملی حضور یافته بودند متفاوت بود و بر همین اساس در این دو دیدار شیوه بازی ما با دیدارهای قبلی فرق می‌کرد و توانستیم حریف را متوقف کنیم.

باقری ابراز داشت: تیم ما در این دیدار فشار بر روی تیم حریف را در دستور کار خود قرار داده بود و بازیکنان ما نیز در تمام لحظات مسابقه خواسته‌های کادر فنی و در حقیقت آنچه را که در تمرینات پیش از بازی مرور کرده بودند، به خوبی به اجرا در آوردند.

تیم ملی در هر دو دیدار از موقعیت‌های گلزنی خود به خوبی بهره برد

وی با بیان اینکه تیم ملی در هر دو دیدار از موقعیت‌های گلزنی خود به خوبی بهره برد، تصریح کرد: نکته دیگر این است که کادر فنی تیم ملی در این مسابقه از تمام ظرفیت تیم بهره برد و بازیکنان ما نیز تمام ظرفیت خود را به نمایش گذاشتند.

مربی بدنساز تیم ملی فوتسال در ادامه با اشاره به بازیکنان قمی عضو تیم ملی و عملکرد آنها در مقابل روسیه تصریح کرد: همگان علی اصغر حسن زاده و توانایی های این بازیکن را خوب می شناسند اما بیشترین نگاه ها به تکنیک و توانایی بالای علیرضا وفایی و درخشش ابوالقاسم اروجی بود.

وی یاد آور شد: وفایی در این دو مسابقه استثنایی بازی کرد و توانست با تکنیک ناب خود تیم حریف را بارها به درد سر انداخته و البته در بازی دوم با روسیه دو بار نیز موفق به گلزنی شد ضمن اینکه گل تساوی بخش بازی دوم را ابوالقاسم اروجی دیگر بازیکن شاخص فوتسال قم به ثمر رساند.