حسن آخوندی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برگزاری جشنواره نمایشگاه "مدرسه انقلاب" در گرمسار از سوی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان این شهرستان افزود: برنامه ریزی و تشکیل ستاد برگزاری این جشنواره، از ابتدای بهمن ماه توسط هیئت مرکزی انجمن اسلامی برنامه ریزی و با همکاری و همیاری کادر مراکز آموزشی، اعم از مدیر و معاونان، به مرحله اجرا رسید.

وی گفت: این ستاد دانش آموزی فعالیت خود را در بخش های مدیریتی و ارائه نظرات در زمینه اجرای هر چه بهتر برنامه ها از همان اوایل بهمن ماه ۱۳۹۱ آغاز کرد و فعالیت عملی خود را از روز 14 بهمن ماه شروع کرد.

مسئول انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان گرمسار تصریح کرد: این جشنواره شامل بخش های مختلف در راستای احیای دستاوردهای انقلاب اسلامی طی بخشنامه مدرسه انقلاب اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، نظیر برگزاری جلسات و نشست ها، تهیه نشریه انقلاب و برگزاری جنگ دهه فجر در ایام سالروز پیروزی انقلاب اسلامی بوده است.

آخوندی افزود: در حاشیه این نمایشگاه ها سعی بر این شد که بستر لازم فراهم آید تا دانش آموزان با تبادل نظر با گروه هم سالان خود به ترویج مفاهیم و فعالیت های اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و بررسی جریانات فکری احزاب سیاسی حاضر در جمهوری اسلامی و بررسی سیر بیداری اسلامی در جهان بپردازند.

وی همچنین با بیان اینکه حضور دانش‌‌آموزان در صحنه‌های انقلابی موجب جریان‌سازی به نفع اهداف انقلاب است افزود: برپایی جشنواره ها و مسابقات فرهنگی در جهت پاسداری از آرمان های انقلاب به عنوان حرکتی جریان ساز مفید و تاثیر گزار خواهد بود.

مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی شهرستان گرمسار با اشاره به اینکه این اتحادیه در 12 هزار مدرسه کشور دایر و در حال فعالیت است خاطرنشان کرد: این آمار ارائه شده توسط مسئولان نوید دهنده انقلابی بزرگ در ترویج وت ثبیت اندیشه های ناب مقام معظم رهبری و حفظ ارزش های اعتقادی در نوجوانان کشور است.

وی با تاکید بر اینکه محورهای اصلی جشنواره مدرسه انقلاب انتقال مفاهیم کلیدی اندیشه امام راحل به نسل جوان است بیان کرد: باید ارزش هایی نظیر شناخت ابعاد انقلاب اسلامی و‌ کاوش در اندیشه امام (ره) به دانش آموزان منتقل شود و برپایی چنین جشنواره هایی بسیار کمک کننده خواهد بود.

آخوندی، پاسداری از آرمان¬های انقلاب در محیط دانش‌آموزی و تعمیق بصیرت در این قشر را به عنوان برترین ارزش خواند و گفت: ارتقاء بخشی به قدرت تفکر و تحلیل انقلابی در دانش آموزان و ایجاد رقابت سالم برای دستیابی به این ارزش ها از اهداف بارز در برگزاری این گونه جشنوارها است.

مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی شهرستان گرمسار در خاتمه با ابراز امیدواری در جذب هرچه بیشتر دانش آموزان جهت فعالیت و پیوستن به تشکل های اسلامی تاکید کرد: تقویت روحیه مشارکت و هم اندیشی جوانان در مسائل مهم اعتقادی و ارزشی باید به عنوان مرکز ثقل امور هر انجمن اسلامی باشد.