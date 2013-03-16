به گزارش خبرنگار مهر، مسئول کلنیک تخصصی ورزش و تغذیه علی آبادکتول عصر شنبه در مراسم راه اندازی این کلنیک گفت: ورزش و تغذیه مناسب لازمه زندگی با نشاط است.

حجت برزگر افزود: هدف از ایجاد این مرکز، علاوه بر سوق دادن جامعه به سمت شادابی و نشاط، تقویت وضعیت جسمی و روحی خانوارها است.

وی اظهار داشت: ارائه رژیم های تخصصی برای مدیریت کنترل وزن و آموزش های صحیح بدنسازی از جمله خدماتی است که در این مرکز ارائه می شود.

آیت الله سید عبدالهادی شاهرودی نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری نیز گفت: وجود کلنیک های تخصصی در سطح شهرستان سبب تقویت روحیه ورزشی میان مردم می شود.

وی اظهار داشت: ورزش و تغذیه مناسب باعث سلامتی و نشاط روح و جسم انسان می شود و اندیشه و فکر سالم نیز در روح و جسم سالم و بانشاط رشد می کند و سبب تعالی بیشتر سطح علمی جامعه می شود.

آیت الله شاهرودی گفت: هرچه به سمت ورزش و تغذیه مناسب قدم برداریم از بیماری و کسالت به همان میزان دور خواهیم شد.