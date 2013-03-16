به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده جدید تیپ 12 قائم (عج) استان سمنان در مراسمی با حضور جانشین نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معرفی شد.

در این مراسم که عصر امروز با حضور عبدالله عراقی، جانشین نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در حسینیه امام خمینی (ره) تیپ 12 قائم سمنان برگزار شد، "علی‌اصغر همتیان" به عنوان فرمانده جدید تیپ 12 قائم (عج) معارفه شد.

جانشين نيروي زميني سپاه در این آئین گفت: سرمايه اجتماعي پول نيست؛ بلكه انسان‌ها با نوع رفتار و تصميم خودشان اعتبار ايجاد مي‌كنند.

عبدالله عراقي اظهار داشت: انسان‌هايي كه در مقاطع حساس در سرنوشت نظام تاثيرگذار هستند؛ اين انسان‌ها جزو مولفه‌هاي امنيت ملي به شمار مي‌آيند كه بايد آنها را گرامي داشت و حفظ كرد.

وي گفت: مقوله امنيت از مباحث بسيار مهم است كه در دين ما هم به شدت به آن پرداخته شده و در همين زمينه معصوم (ع) مي‌فرمايند "دو نعمت مغفول داريم؛ يكي نعمت امنيت و ديگري سلامت".

در این مراسم از خدمات اسماعیل قاسم‏پور فرمانده قبلی تیپ 12 قائم (عج) استان سمنان نیز قدردانی شد.

نشست بصيرتي-سياسي سپاه قائم (عج) استان سمنان برگزار شد

جانشين نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در نشست بصيرتي-سياسي با حضور پاسداران و مسولان استاني كه در حسينيه امام خميني (ره) تيپ 12 قائم (عج) برگزار شد، گفت: امنيت بايد پايدار و با ثبات باشد و در واقع بايد گفت امنيتي پايدار است كه پشتيبان آن آحاد مردم باشند.

عبدلله عراقي‌ اظهار داشت: نيروهاي مسلح يكي از اصلي‌ترين مولفه‌هاي امنيت ملي به حساب مي‌آيند.

وي با بيان اينكه هر حكومتي به دنبال برقراري امنيت است، جانشين فرماندهي نيروي زميني سپاه افزود: هر دولتي دو وظيفه اصلي دارد كه يكي تامين امنيت آن كشور است و ديگري تامين معيشت و رفاه اجتماعي مردم و در حقيقت اين دو امر مهم جزء وظايف ذاتي هر دولتي به شمار مي‌آيد.

جانشين نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي عنوان كرد: يكي ديگر از مقوله‌هاي امنيت ملي توجه نسبت به قوميت و سليقه‌هاي مختلف است.

صعود بسيجيان دامغاني به قله گردكوه

مسئول روابط عمومي سپاه ناحيه دامغان به سعود بسیجیان پایگاه نصر امیریه به قله گردکوه گفت: این اردو با هدف حفظ و انسجام و ایجاد روحیه همکاری و تعاون در بین بسیجیان برگزار شد.

علي اسلام پناه افزود: با توجه با اینکه حضور در برنامه‌های بسیج نیازمند روحیه پرنشاط و خستگی‌ناپذیری است، لازم است هر از چندگاهی اینگونه برنامه‌های تفریحی به همراه برنامه‌های جانبی فرهنگی ورزشی جذاب برای بسیجیان طراحی شود.

وي همچنين از برگزاري اردوي يك روزه فرهنگي بسيجيان پايگاه نصر خبر داد و گفت: مسابقات تیراندازی و طناب‌کشی،‌برگزاري كلاس‌ عقيدتي و خاطره‌گويي از جمله برنامه‌هاي اين اردو بوده است.

مسئول روابط عمومي سپاه ناحيه دامغان افزود: مسابقات تيراندازي با تفنگ ساچمه‌اي برگزار شد و در پايان عرفان فتحلعیان، ایمان فتحعلیان و مهدی تیموری به ترتیب حائز رتبه اول تا سوم شدند و نفرات برتر مسابقه طناب‌كشي نيز حسن جهانیان، میثم اسماعیلی و حسین امیر احمدی معرفي شدند.

همایش توجیهی سرگروه‌های صالحین دامغان برگزار شد

فرمانده سپاه دامغان در همایش توجیهی سرگروه‌های صالحین كه با حضور سرمربی و مربیان شجره طیبه صالحین حوزه‌های کوثر و حضرت زینب(س) در حسینیه شهدای گمنام سپاه ناحیه برگزار شد، گفت: تعالي معنوي و بصيرتي بسيجيان مهم‌ترين هدف شجره طيبه صالحين است.

محمدحسن مرتضوي اظهار داشت: بسيجي بايد نسبت به امر تربيت اهتمام ويژه‌اي داشته باشد چرا كه رويكرد بسيج رويكردي تربيتي است.

وي عنوان كرد: سرگروه فردي آگاه و دلسوز و آشنا به روش‌هاي تربيتي است كه مهارت‌هاي تشكيل حلقه را دارد.

فرمانده سپاه دامغان افزود: سرگروه‌ها بايد پرشور و پرانگيزه و اهل مطالعه باشند و آشنايي اجمالي به مباني و اصول تفكر اسلامي داشته باشند.

مرتضوي عنوان كرد: سرگروه به عنو ان رهبر يك حلقه وظايفي دارد که از جمله آنها ايجاد فضاي صميمانه و انس و الفت جهت رسيدگي به مسايل تربيتي مصون‌سازي اعضاي گروه در قبال آفات و آسيب‌هاي اجتماعي ارائه مشورت و راهكار تربيتي معرفتي بصيرتي است.

نشست توجیهی مسئولان کمیته امداد و فرماندهان پایگاه‌های دامغان برگزار شد

معاون جذب كمك‌هاي مردمي كميته امداد امام خميني(ره) دامغان در نشست توجیهی مسئولان کمیته امداد امام خمینی (ره) با فرماندهان پایگاه‌های حوزه حضرت زینب (س) كه در سالن جلسات حوزه حضرت زینب (س) برگزار شد، گفت: دستگيري از نيازمندان و مستمندان همواره مورد توجه ائمه اطهار و بزرگان دين اسلام بوده است و از جمله سفارشات اكيد اسلام حمايت و دستگيري از مستمندان است.

محمد غربا بيان كرد: همواره يكي از برنامه‌ها و اولويت‌هاي كميته امداد امام (ره) شناسايي خانواده‌هاي بي‌سرپرست، بدسرپرست و زنان سرپرست خانوار بوده است.

وي با بيان اينكه كميته امداد امام خميني(ره)‌اقدامات گسترده‌اي در جهت رفع مشكلات مستمندان و محرومان انجام داده است،افزود: از جمله اقدامات صورت گرفته پرداخت وام‌هاي قرض الحسنه از محل اعتبارات كميته امداد و كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي و همچنين تهيه سبد كالاي اساسي و مورد نياز خانواده‌هاي نيازمند بوده است.