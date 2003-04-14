  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲۶ فروردین ۱۳۸۲، ۱:۳۳

جمعي از ناشراتن در اعتراض به سياستهاي نمايشگاه شانزدهم كتاب تهران :

نگاه كمي ارشاد به نشر حرفه اي ضربه مي زند

جمعي از ناشران كشور با ارسال نامه اي به معاون فرهنگي زير ارشاد به سياست واگذاري غرفه به ناشران در شانزدهمين نماتيشگاه كتاب تهران اعتراض كردند.

به گزارش خبرگزاري مهر در اين نامه آمده است : اميدوار شده بوديم پس از اعلام نظرات اخير شما در خصوص برنامه هاي سال جاري وزارت ارشاد در حمايت از نشر حرفه اي و تقويت آنان دچار جريمه توليد نشويم و پس از يك نظر سنجي جامع برمبناي عملكرد ناشران و اطلاعات خانه كتاب متراژ غرفه ها محاسبه و تشخيص داده شود؛ در حالي كه آثار اين زحمات با محاسبه تصاعدي هزينه غرفه ها كمرنگ تر شده است.

در اين نامه با انتقاد از محاسبه غرفه ها و نگاه يكسان به همه ناشران آمده است : اين روش به واقع ظلمي به نشر اين مملكت است و نه به ناشران .

در اين نامه همچنين پيشنهاد شده است : شيوه محاسبه همچون شيوه اعمال شده معاونت مطبوعاتي براي نشريات و برمبناي عملكرد نشريات يا قيمت واحد صورت گيرد.

