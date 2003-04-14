نگاه كمي ارشاد به نشر حرفه اي ضربه مي زند

به گزارش خبرگزاري مهر در اين نامه آمده است : اميدوار شده بوديم پس از اعلام نظرات اخير شما در خصوص برنامه هاي سال جاري وزارت ارشاد در حمايت از نشر حرفه اي و تقويت آنان دچار جريمه توليد نشويم و پس از يك نظر سنجي جامع برمبناي عملكرد ناشران و اطلاعات خانه كتاب متراژ غرفه ها محاسبه و تشخيص داده شود؛ در حالي كه آثار اين زحمات با محاسبه تصاعدي هزينه غرفه ها كمرنگ تر شده است.

در اين نامه با انتقاد از محاسبه غرفه ها و نگاه يكسان به همه ناشران آمده است : اين روش به واقع ظلمي به نشر اين مملكت است و نه به ناشران .

در اين نامه همچنين پيشنهاد شده است : شيوه محاسبه همچون شيوه اعمال شده معاونت مطبوعاتي براي نشريات و برمبناي عملكرد نشريات يا قيمت واحد صورت گيرد.