کلیه اعتبارات پروژه های عمرانی مهر ماندگار استان زنجان تخصیص یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد عصر شنبه در آخرین جلسه شورای اداری استان زنجان، سال 91 را سال پرکار، پرتب و تاب و پر فرازو نشیب برای استان عنوان کرد و افزود: از همه ظرفیت در استان به خوبی مورد استفاده قرار گرفت و منابع موجود به صورت مطلوبی مدیریت شد.

وی با بیان اینکه در سال 91 در حوزه های مختلف شاهد کار و تلاش مدیران بودیم افزود: امروز خیالمان و وجدانمان در زمینه خدمت به مردم استان راحت است.

استاندار زنجان با تاکید بر اینکه در طول سال سعی نمودیم لحظه ای از فرصت خدمت به مردم را از دست ندهیم ادامه داد: هنوز 4 ماه از فرصت مالی و یکی دو ماه از فرصت کاری 91 باقی مانده و باید با جدیت از این پس نیز کارها و پروژه ها را دنبال نماییم.

چاپ چند کتاب از عملکرد 8 ساله در استان

رئوفی نژاد، از چاپ 8 کتاب در زمینه عملکرد 8 ساله دولت در استان زنجان در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: این کتاب ها محتوی عملکرد استانی 8 ساله در استان زنجان است که یک کتاب از این مجموع استانی و 7 کتاب مربوط به عملکرد در 7 شهرستان استان است که در واقع این کتاب ها کارنامه مستندی برای آینده خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه عملکرد و سند فعالیت همه مدیران استان در طی 8 سال گذشته در این کتاب ها ثبت خواهد شد افزود: این در حالی است که برخی از فعالیت و عملکرد مدیران ما جنبه معنوی داشته و قبال چاپ در این کتاب نیست.

استاندار زنجان، همچنین در خصوص پروژه های استان ادامه داد: شکی نیست که کاری را که در استان آغاز نموده ایم را باید به پایان ببریم و در حال حاضر بش از 95 درصد پروژه های سال 91 به بهره برداری رسیده و اعتبار آنها نیز تزریق شده است.

رئوفی نژاد، میزان پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی روستایی را در حدود 55 درصد عنوان کرد و افزود: مابقی پروژه ها منتقل شده به چند ماه ابتدایی سال 92 که اجرایی و تکمیل خواهند شد.

وِی با اشاره به فشارهای مالی سال جاری ادامه داد: ما در سال گذشته روی چنین فشار مالی حساب باز نکرده بودیم و الزاماتی به این شکل را در نظر نگرفته بودیم و این در حالی است که با وجود چنین شرایط سختی وضعیت پروژه ها به جهت تکمیل و پیشرفت فیزیکی بسیار مطلوب و شفاف است.

مدیران باید تا آخرین لحظه از عمر دولت دهم پای کار پروژه ها قرار گیرند

استاندار زنجان با اشاره به قرار گیری در ماه های پایانی دوران فعالیت دولت نهم و دهم گفت: مدیران نباید در این دوران کوتاهی نموده و نسبت به کار بی مسئولیتی نشان دهند.

رئوفی نژاد، با تاکید بر اینکه مدیران باید تا آخرین لحظه پای کار پروژه ها قرار گیرند گفت: همگی باید تا روز 12تیرماه 92 که روز تنفیذ رئیس جمهور جدید است محکم و پرشتاب به دنبال تکمیل نمودن پروژه های باقی مانده بوده چرا که این وظیفه ما ست و انتظار مردم نیز از ما همین است.

وی همچنین در خصوص انتخابات ریاست جمهوری در کشورتاکید کرد: در این دوره کار بسیار سنگین تر از دوره های قبلی است و نباید اجازه دهیم پروژه و کارهایمان تحت تاثیر انتخابات قرار گیرد.

استاندار زنجان، با بیان اینکه مشارکت سیاسی ، تشویق و تهییج مردم و گرم کردن تنور انتخابات وظیفه همه ماست ادامه داد: در این میان باید حواستان به پروژه ها مد نظر قرار گیرد.

پس از آغاز سال جدید اجازه عزل و نصب به هیچ کس داده نمی شود

رئوفی نژاد، با تاکید بر اینکه پس از آغاز سال 92 هیچ کس اجازه عزل و نصب و تغییر و تحول را ندارد افزود: کشور در فضایی قرار دارد چرا که عزل و نصب ها به نفع نظام و مردم نیست.

وی، با یادآوری اینکه در رابطه با تقسیمات کشوری نیز در استان کارهای بزرگی انجام شده است یادآورشد: ایجاد شهر، شهرستان و بخش جدید در استان در برناتمه هاوجود دارد کارها از استان پیگیری شده و اکنون تصمیم گیری بر عهده هیات وزیران است و این در حالی است که ورود به این قضایا چندان مطلوب نیست و این تغییرات نیاز به کار کارشناسانه و ضوابطی دارد و باید مدیریت نماییم تا برخی ها از فضای انتخابات در این زمینه سود جویی ننمایند.

استاندار زنجان، با تاکید بر اینکه نباید اجازه دهیم کسی با افکار عمومی در رابطه با تقسیمات کشوری بازی نماید گفت: نباید اجازه دهیم کسی در این خصوص موج سیاسی ایجاد نماید.

رئوفی نژاد، با بیان اینکه بیان جمله « انتخابات آزاد» سوژه ای بد که در حال تبدیل شدن به فتنه بود ادامه داد: خوشبختانه با هوشیاری کامل فتیله ای این فتنه پایین کشیده شد.

وی، بحث انتخابات شورای شهر را نیز بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: باید افرادی را که مورد اعتماد مردم هستند ترغیب نماییم که در این مسیر وارد شده و به مردم خدمت نمایند.

پالایشگاه زنجان در اوایل سال 92 کلنگ زنی خواهد شد

استاندار زنجان، با اشاره به کلنگ زنی پالایشگاه زنجان در اوایل سال 92 افزود: بنا شده 20 درصد از اعتبارات این پروژه با مشارکت وزارت نفت، 20 درصداز صندوق بازنشستگان وزارت نفت، 50 درصد توسط سرمایه گذار و 10 درصد از طریق پذیره نویسی تامین شود.