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۲۷ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۴۵

نهضت ملت بحرین قویتر از سال اول در حال حرکت است

نهضت ملت بحرین قویتر از سال اول در حال حرکت است

بروجرد - خبرگزاری مهر: مدیر کل بین الملل مجلس شورای اسلامی گفت: نهضت ملت بحرین قویتر از سال اول در حال حرکت است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شیخ الاسلام عصر شنبه در همایش حمایت از مردم بحرین اظهار داشت: نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام مبتنی بر اسلام ناب محمدی بوده که با تکیه بر اصل ولایت فقیه مسیر خود را طی می کند.

وی با اشاره به استمرار این انقلاب الهی در طول سه دهه گذشته و تاثیرگذاری بر مناسبات جهانی عنوان کرد: این انقلاب بزرگ همه مستضعفین جهان را به رهایی از زیر بار ستم امیدوار و استکبار جهانی را وحشت زده کرده است.

شیخ الاسلام با بیان اینکه در 34 سال گذشته دشمنان تلاش کرده اند که از گسترش انقلاب اسلامی در دنیا جلوگیری کنند، ادامه داد: این در حالیست که با وجود همه توطئه ها انقلاب اسلامی راه خود را با اقتدار و پیشرفت طی کرده است.

وی به شکست های  پی در پی دشمنان در صحنه های مختلف اشاره کرد و بیان داشت: رژیم صهیونیستی که به دنبال این بود که بزرگ شود کوچک تر شده و در داخل و خارج دچار ذلت شده است.

وی افزود: انقلاب اسلامی یک حرکت عظیم الهی است که نهضت بحرین به عنوان جزیی از آن در جریان است و استکبار تلاش می کند این نهضت را از پا در آورد اما این نهضت قویتر از سال اول در حال حرکت است.

مدیرکل امور بین الملل مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همانطور که شاه در ایران ساقط شد به طور حتم این خاندان بی کفایتی که نتوانسته از اول خواسته ساده مردم بحرین را محقق کند به وسیله همین ملت نابود خواهد شد.

کد مطلب 2020006

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