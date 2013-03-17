30 درصد اعتبار ملی خراسان جنوبی تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مجید امینی شنبه شب در جمع مدیران دستگاههای اجرایی استان، اعتبارات ملی استانی شده استان در سال جاری را 54 میلیارد تومان اعلام کرد و اظهارداشت: از این رقم تاکنون 30 درصد به استان تخصیص یافته است.

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه از این مبلغ حدود 15 میلیارد تومان برای طرح های مهرماندگار استان پیش بینی شده است، افزود: مقرر شده اعتبارات طرح های مهرماندگار در استان 100 درصد تخصیص یابد.

امینی اضافه کرد: با تخصیص 100 درصدی اعتبارات مهرماندگار اعتبارات ملی استانی شده استان نیز به 50 درصد خواهد رسید.

وی ادامه داد: اعتبارات استانی نیز 18 درصد تخصیص یافته و 111 میلیارد تومان از اعتبارات را به خود اختصاص داده است.

امینی با اشاره به اینکه همچنین امسال 60 میلیارد تومان از محل ماده 12 برای عمران شهری و روستایی استان ابلاغ شده است، افزود: این رقم نیز اعتبار قابل توجهی برای استان محقق کرده است.

ابلاغ پنج میلیارد تومان تسهیلات به زلزله زدگان خراسان جنوبی

وی از ابلاغ پنج میلیارد و 600 میلیون تومان اعتبار به عنوان تسهیلات به زلزله زدگان استان طی چند روز گذشته خبر داد و گفت: از این رقم چهار میلیارد تومان در اختیار بنیاد مسکن و یک میلیارد و 600 میلیون تومان در اختیار استانداری قرار گرفته است.

امینی در خصوص اعتبارت جاری در استان نیز، تصریح کرد: تاکنون کلیه حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی، شرکتی و اضافه کار دستگاه ها پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه در طرح های کشاورزی حدود 61 میلیارد تومان انعقاد قراراذداد انجام شده است، افزود: استان از نظر کشاورزی پیشرفت قابل توجهی داشته است.

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان جنوبی اعتبار ابلاغ شده به استان را 41 میلیارد تومان اعلام کرد و یادآور شد: این اعتبار از محل دو درصد اعتبار نفت به استان ابلاغ شده که تاکنون 50 درصد این رقم تخصیص یافته و به دستگاه ها ابلاغ شده است.