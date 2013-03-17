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۲۷ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۵۶

هفته سی ام لیگ برتر انگلیس؛

اورتون امید منچسترسیتی برای قهرمانی را از بین برد/ پیروزی یونایتد و آرسنال

اورتون امید منچسترسیتی برای قهرمانی را از بین برد/ پیروزی یونایتد و آرسنال

رقابتهای هفته سی ام لیگ برتر انگلیس با شکست تیم های فوتبال منچسترسیتی و لیورپول و پیروزی آرسنال و منچستریونایتد آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اورتون در حضور بیش از 36 هزار تماشاگر ورزشگاه گودیسون پارک موفق شد با نتیجه 2 بر صفر میهمان خود منچسترسیتی را شکست دهد تا امیدهای شاگردان روبرتو مانچینی برای قهرمانی در این فصل کاملا از بین برود. لئون عثمان (32) و نیکیچا یلاویچ (90) گل های اورتون را در این بازی به ثمر رساندند. این در حالی بود که با اخراج استیون پینار اورتون از دقیقه 61 بازی 10 نفره شده بود.

در دیگر بازی آرسنال در خانه سوانزی موفق شد این تیم را با نتیجه 2 بر صفر شکست دهد. ناچو مونرئال مدافع جدید آرسنال در دقیقه 74 و ژروینیو در دقیقه 90 برای توپچی ها در این بازی گلزنی کردند.

منچستریونایتد نیز با تک گل دقیقه 21 وین رونی موفق شد در حضور 76 هزار تماشاگر ورزشگاه اولدترافورد میهمان خود ردینگ را از پیش رو بردارد و یک قدم دیگر به قهرمانی در این فصل نزدیک تر شود. لیورپول نیز که در چند هفته اخیر بسیار خوب نتیجه گرفته بود این بار در خانه ساوتهمپتون با نتیجه 3 بر یک مغلوب شد. نتایج کامل دیدارهای شنبه شب به شرح زیر است:

* اورتون 2 – منچسترسیتی صفر
* استون ویلا 3 – کوئینزپارک رنجرز 2
* ساوتهمپتون 3 – لیورپول یک
* استوک سیتی صفر – وست بروم صفر
* سوانزی صفر – آرسنال 2
* منچستریونایتد یک – ردینگ صفر

رقابتهای این هفته امشب با برگزاری 4 دیدار پیگیری می شود که برنامه آن به شرح زیر است:

* ساندرلند – نورویچ سیتی
* تاتنهام – فولهام
* چلسی – وستهام
* ویگان – نیوکاسل

جدول رده بندی:
1- منچستریونایتد 74 امتیاز – یک بازی کمتر
2- منچسترسیتی 59 امتیاز – یک بازی کمتر
3- تاتنهام 54 امتیاز – یک بازی کمتر
4- چلسی 52 امتیاز – 2 بازی کمتر
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18- ویگان 24 امتیاز – 2 بازی کمتر
19- ردینگ 23 امتیاز
20- کوئینزپارک رنجرز 23 امتیاز

کد مطلب 2020045

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