فرشتگان رحمت در كنار زلزله زدگان / توزيع 260 هزار سبد ارزاق ميان نيازمندان

فرح‌ناز رافع در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام كرد: در طرح فرشتگان رحمت با پول جمع‌آوری شده از خیران و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر، ۲۶۰ هزار سبد عیدانه در سراسر کشور تهیه کردیم.



رئيس سازمان داوطلبان هلال احمر گفت: ۲۹میلیارد تومان در طرح فرشتگان رحمت توسط خیرین و مردم جمع آوری شد. این در حالی است که سال گذشته این مبلغ تنها پنج میلیارد تومان بوده است.

رافع با بیان این‌که بسته ها و سبدهاي ارزاق اكنون در حال توزيع است گفت: افراد نیازمندي كه مورد حمايت فرشتگان رحمت قرار دارند توسط مددکاران داوطلب شناسایی شده و هیچیک تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیستند. همچنين امسال داوطلبان، خیران و هنرمندانی که با سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر همکاری می‌کنند لحظه تحویل سال را در کنار زلزله‌زدگان استان آذربایجان‌شرقی که اعضای خانواده خود را در این زلزله از دست دادند، خواهند بود.