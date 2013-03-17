اجرای برنامه های ترافیکی پلیس راهور براساس مطالبات رهبری

به گزارش خبرنگار مهر ، سردار دکتر اسکندر مومنی شنبه شب گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه هماهنگیهای طرح نوروزی از ماهها قبل انجام شده است اظهار داشت: نیم میلیون نفر از دستگاههای امدادی، خدماتی و پلیس در جادههای اصلی و فرعی از 24 اسفند تا پایان سفرهای نوروزی مستقر می شوند.

وی ادامه داد: هدف اصلی ما پیشگیری از وقوع حوادث است که با اطلاع رسانی رسانه ها و حضور گسترده به این امر دست پیدا خواهیم کرد. البته با تعداد اندکی که بر ارتکاب تخلف اصرار دارند برخورد می کنیم.

به گفته رئیس پلیس راهور، در طرح نوروزی امسال ظرفیت جدیدی از جمله گشت ویژه پلیس راه به منظور کنترل تمام جاده های اصلی با توجه ویژه به بزرگراه ها و آزاد راه ها و تیم های تست سلامت اضافه شد.

مومنی ادامه داد: تیم های تست سلامت در تمامی استان های کشور راه اندازی و تجهیز شدند و اگر احتمال اعتیاد یا مصرف مشروبات الکی را بدهند می توانند از رانندگان تست بگیرند. همچنین گشت ویژه پلیس راه با اختیارات کافی در جاده ها با رانندگانی که ارتکاب تخلف برای آنها عادت شده است برخورد می کند. سعی می کنیم امسال با مثلث پلیس - رسانه و مردم با رویکرد پیشگیری ایمنی و آسایش را برای مسافران نوروزی به ارمغان بیاوریم.

رئیس پلیس راهور با اشاره به اینکه در طرح نوروزی 92 ، 100 هزار بازرس نامحسوس به کارگیری می شوند افزود: همچنین 10 میلیون همیار پلیس به عنوان فرهنگیاران ترافیک و راهوران مناطق به کار گرفته می شوند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا استفاده از گشتهای ویژه و بازرسان نامحسوس قانونی است تاکید کرد: قانون جدید راهنمایی و رانندگی که پس از 40 سال بازنگری شد در اردیبهشت ماه سال گذشته به اجرا در آمد و براساس آن پلیس اجازه یافت از بازرسان نامحسوس استفاده کند. ضمن اینکه گزارشات این بازرسان پس از مستندسازی اجرا می شود.

رئیس پلیس راهور تصریح کرد: باید به نقطه ای برسیم که رانندگان اگر پلیس در جاده ای حضور داشته باشد یا هیچ پلیسی نباشد قانون را اجرا کنند.

مومنی فرهنگ سازی را نقطه عطف سخنان مقام معظم رهبری دانست و افزود: فرمایشات ایشان از جنس توصیه نبود و به نظرم دیدار روز گذشته و سخنان ایشان از جنس مطالبه بود چرا که فرمودند: "حوادث رانندگی باید به حداقل، حداقل ممکن برسد." به نظر می رسد کاهش تلفات رانندگی دو راه حل اساسی دارد که راه حل اول رعایت قانون از سوی مردم و نکته دوم اجرای وظایف از سوی دستگاه های مسئول است. ایشان فرمودند کاهش های تلفات رانندگی خوب بوده است اما ما را راضی نمی کند.

به گفته مومنی، فرهنگ سازی رویکرد اصلی پلیس در سال جاری بوده است چرا که با اقدامات دهه 80 نمی توان ترافیک دهه 90 را مدیریت کرد. هیچ راننده ای نباید افتخار کند که یک راه چهار ساعته را 2 ساعته طی کرده است. ترافیک موضوعی چند وجهی است که ما 10 مولفه اساسی آن را از جمله ایمنی خودرو، توسعه حمل و نقل عمومی، قانون روزآمد، اقدامات کنترلی پلیس، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را احصاء کرده ایم. دیگر کاهش تلفات تنها با تکیه صرف و جریمه امکانپذیر نیست. اگر می خواهیم تلفات رانندگی کاهش یابد باید همه به یکدیگر کمک کنیم.

به گفته رئیس پلیس راهور، در طرح نوروزی امسال 40 هزار نیروی پلیس راهور از بخش های عملیاتی و اداری در قالب 20 هزار تیم به کار گرفته می شود.

رئیس پلیس راهور در مورد محدودیتهای ترافیکی ایام نوروز گفت: بر اساس تجربه های گذشته مردم در نوروز، بیش از یک سال به سفر می روند و ما برای مدیریت ترافیک ناگزیریم که محدودیت هایی ایجاد کنیم. هنگام سفر در موج اول تمام خروجی های تهران و کلانشهرها به منظور تسهیل خروج هموطنان یک طرفه می شود. ضمن اینکه در موج دوم نیز محدودیتهای ترافیکی در خروجی شهرهای مسافرپذیر به اجرا در می آید. باید از مردم تشکر کنیم که در طرح نوروزی 91 همکاری بسیار خوبی را با پلیس داشته و به توصیه های ما گوش کردند.

وی با بیان اینکه مسافران نوروزی باید دارای برنامه ریزی باشند، گفت: سفرهای نوروزی از عصر پنجشنبه گذشته آغاز شده و پیش بینی می کنیم از روز دوشنبه به اوج خود برسد. رانندگان باید در نوروز توجه کنند وقت بیشتری را به سفر اختصاص دهند و با توجه به حجم گسترده سفرهای نوروزی سه برابر زمان عادی برای سفر خود وقت در نظر بگیرند.

مومنی با اعلام اینکه کار آشکار سازی 2 هزار نقطه حادثه خیز در حال اجرا است، افزود: 2 راهکار برای رفع نقاط حادثه خیز در نظر گرفته شده است که آشکارسازی در کوتاه مدت یکی از آن راههاست. مسئولان راهداری موظفند قبل از آغاز سفرهای نوروزی تمام نقاط حاده خیز کشور را با استفاده از تابلو و علائم آشکارسازی کنند. با توجه به اینکه برخی افراد برای اولین بار از این جاده ها گذر می کنند باید بدانند که جاده دارای چه موقعیتی است و کدام نقاط حادثه خیز است. ما نیز در برنامه های تلویزیونی خود نقاط حادثه خیز را که دارای بیشترین تصادفات است معرفی می کنیم.

وی با اعلام اینکه خط قرمز پلیس در طرح نوروزی تخلفات حادثه ساز است، گفت: قانون گذار بین تخلفات عادی و حادثه ساز تفاوت قائل شده است. بیش از 170 کد تخلف در قانون مشخص شده است که 20 مورد آن به عنوان تخلفات حادثه خیز احصاء شده است. برای رانندگانی که مرتکب تخلفات حادثه ساز شوند سه نوع جریمه و مجازات از جمله جریمه ریالی بین 100 تا 200 هزار تومان، نمره منفی و توقیف خودرو در نظر گرفته شده است. اگر راننده ای 3 بار نمره منفی اش به حد قانونی برسد گواهینامه اش برای همیشه باطل می شود. ضمن اینکه خودرویی که مرتکب دو تخلف حادثه ساز از جمله سرعت غیر مجاز و انحراف به چپ بشود 72 ساعت توقیف می شود. به اندک رانندگان هنجار شکن هشدار می دهم که یک ارتکاب تخلف برای 15 دقیقه زودتر رسیدن به خطر انداختن جان خود و دیگر سرنشینان و به توقیف سه روزه خودرو نمی ارزد.

رئیس پلیس راهور با بیان اینکه مردم مهمترین عامل در کاهش تلفات رانندگی هستند افزود: اگر قوانین را رعایت و شتاب و عجله نداشته باشیم سوانح به حداقل خود می رسد. سبقت، سرعت غیر مجاز، انحراف به چپ و خستگی و خواب آلودگی 4 عامل مهم تصادفات در نوروز 91 بودند. این در حالیست که بیشترین تصادفات در ساعت 16 تا 20 رخ داده است. باید همه رانندگان دست به دست هم دهیم تا از عجله و شتاب در رانندگی به منظور جلوگیری از بروز حوادث خودداری کنند.