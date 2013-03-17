اجازه پیشروی به قاتلان دو کودک معصوم بهارستانی داده نشد

سرهنگ داود عبدالمالکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: معمولا قتلهای زنجیره ای در بیش از پنج فقره دفع می شود که عوامل نیروی انتظامی شهرستان بهارستان برای دستگیری قاتل دو کودک معصوم و جلوگیری از ادامه این روند دست به اقدامات فوق تخصصی زد.

این مسئول از عملیات تخصصی ویژه پلیس علمی خبر داد و افزود: در این پرونده مرموز و پیچیده که بیش از ده ها نفر دستگیر شدند با کمک پلیس علمی ناجا از تمام مضنونین بازجویی هایی علمی صورت گرفت و در کمترین زمان قاتل اصلی کودکان بهارستانی شناسایی شد.

فرماندهی انتظامی بهارستان با اعلام اینکه پیچیده بودن این قتل بخشی از توان پلیس را به خود معطوف کرده بود، عنوان کرد: ازآنجائیکه جرایم خشن در شهرستان بهارستان به صورت 100 درصد کاهش یافته، طی مدت زمان کوتاهی برخی از خلافکاران، درصدد بودند که از موقعیت به وجود آمده نهایت بهره برداری را داشته باشند ولی خوشبختانه پلیس در این خصوص به موقع عمل کرد و اجازه نداد که کسی بخواهد امنیت شهروندی را زیر سوال ببرد.

عبدالمالکی افزود: تمام توان و تلاش پلیس در رضایت مندی شهروندان از امنیت و آسایش آنان خلاصه می شود و به همین علت نیروی انتظامی اجازه عرض اندام به متخلفین و بر هم زنندگان امنیت عمومی شهرو شهروندان را نخواهند داد.

درچهارشنبه سوری با هیجان مخالف نیستیم

فرماندهی نیروی انتظامی بهارستان در ادامه با اشاره به نزدیکی روز چهارشنبه سوری نیز اعلام کرد: پلیس مخالف شادی و هیجان جوانان نیست ولی اگر فردی بخواهد با برخی اقدامات خود آسایش و امنیت ساکنان بهارستانی را بر هم بزند، با آن دسته از افراد برخورد قاطی خواهیم کرد.

وی از کشف و پلمپ برخی اصناف که اقدام به فروش مواد منفجره به جوانان می کردند، خبر داد و یادآور شد: طی روزهای گذشته عوامل پلیس موفق شدند در سطح شهرستان حدود 12 هزار کیلو از انواع مواد محترقه کشف کنند که در این خصوص نیز تعدادی از واحدهای صنفی متخلف پلمپ شدند.