فرماندار قدس از پروژه های عمرانی بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته فرماندار شهرستان قدس به همراه برخی از مسئولان به منظور بررسی کاستی های شهرستان تا ساعت 2 بامداد در سطح شهرستان حضور داشت.

حسن موسوی و هیئت همراه، باتوجه به آغاز سال نو ،اقدامات ستاد نوروزی را بررسی و پیگیری کردند.

در این حضور سرزده، فرماندار از تمامی پروژه های عمرانی شهرستان، اعم از پروژه های ملی، استانی و شهرستانی و پروژه های مربوط به سفر ریاست جمهور، بازدید به عمل آورده و دلایل کندی و یا توقف پیشرفت فیزیکی را بررسی کردند.

موسوی به دلیل وجود تاخیر در عملیات اجرایی پروژه ها، پس از بررسی علل توقف و سطح سنجی عنوان کرد: ضروری است تا به منظور اجرای مطلوب و سریع، طی جلساتی با کارشناسان برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت پیش بینی شود.

تاکید فرماندار بر اجرای سریع و مطلوب پروژه های عمرانی

وی عنوان کرد: در راستای تسریع در اجرای مطلوب، تمامی اختیارات خود را به کار خواهم بست تا نتیجه مورد نظر حاصل شود.

همچنین فرماندار جهت سطح آزمایی توان نیروهای امدادرسان و حوزه انتظامی در زمان وقوع حادثه،با اجرای فراخوان لحظه ای اقدام به اجرای عملیات به صورت ناگهانی کرد تا از این طریق توانایی حضور گروه های امداد و نجات و نیروی انتظامی به شکل محسوس تر و واقعی تر ارزیابی شود.

فراخوان لحظه ای و ناگهانی فرماندار به نیروهای امدادرسان و انتظامی

موسوی پس از بررسی آمادگی نیروها و مقایسه آن با حدود استان اظهار داشت: به منظور رفع کاستی ها و ایجاد شرایط مطلوب باید برنامه ریزی و اقداماتی صورت گیرد.

وی اعلام کرد: حد مطلوب در امر امداد و نجات و انتظامی، به معنای آمادگی بالای نیروها در زمان وقوع حادثه و حضور در کوتاه ترین زمان در محل حادثه است.

با توجه به نزدیکی چهارشنبه آخر سال، فرماندار آمادگی تمامی واحد های امدادرسان و انتظامی را ضروری دانست.