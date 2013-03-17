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۲۷ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۵۹

فرماندار قدس از پروژه های عمرانی بازدید کرد

قدس - خبرگزاری مهر: فرماندار قدس شب گذشته و به صورت سرزده از پروژه های عمرانی این شهرستان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته فرماندار شهرستان قدس به همراه برخی از مسئولان به منظور بررسی کاستی های شهرستان تا ساعت 2 بامداد در سطح شهرستان حضور داشت.

حسن موسوی و هیئت همراه، باتوجه به آغاز سال نو ،اقدامات ستاد نوروزی را بررسی و پیگیری کردند.

در این حضور سرزده، فرماندار از تمامی پروژه های عمرانی شهرستان، اعم از پروژه های ملی، استانی و شهرستانی و پروژه های مربوط به سفر ریاست جمهور، بازدید به عمل آورده و دلایل کندی و یا توقف پیشرفت فیزیکی را بررسی کردند.

موسوی به دلیل وجود تاخیر در عملیات اجرایی پروژه ها، پس از بررسی علل توقف و سطح سنجی عنوان کرد: ضروری است تا به منظور اجرای مطلوب و سریع، طی جلساتی با کارشناسان برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت پیش بینی شود.

تاکید فرماندار بر اجرای سریع و مطلوب پروژه های عمرانی

وی عنوان کرد: در راستای تسریع در اجرای مطلوب، تمامی اختیارات خود را به کار خواهم بست تا نتیجه مورد نظر حاصل شود.

همچنین فرماندار جهت سطح آزمایی توان نیروهای امدادرسان و حوزه انتظامی در زمان وقوع حادثه،با اجرای فراخوان لحظه ای اقدام به اجرای عملیات به صورت ناگهانی کرد تا از این طریق توانایی حضور گروه های امداد و نجات و نیروی انتظامی به شکل محسوس تر و واقعی تر ارزیابی شود.

فراخوان لحظه ای و ناگهانی فرماندار به نیروهای امدادرسان و انتظامی

موسوی پس از بررسی آمادگی نیروها و مقایسه آن با حدود استان اظهار داشت: به منظور رفع کاستی ها و ایجاد شرایط مطلوب باید برنامه ریزی و اقداماتی صورت گیرد.

وی اعلام کرد: حد مطلوب در امر امداد و نجات و انتظامی، به معنای آمادگی بالای نیروها در زمان وقوع حادثه و حضور در کوتاه ترین زمان در محل حادثه است.

با توجه به نزدیکی چهارشنبه آخر سال، فرماندار آمادگی تمامی واحد های امدادرسان و انتظامی را ضروری دانست.

کد مطلب 2020073

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