مجريان با هيات هاي نظارت بر انتخابات خرداد 92 همكاري مستمر داشته باشند

به گزارش خبرگزاري مهر، محمد حسين فروزان مهر شنبه شب در ديدار با اعضاي ستاد انتخابات، نمايندگان شوراي نگهبان، هيات هاي نظارت بر يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و چهارمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستاي خراسان رضوي مهمترين وظيفه مسوولان برگزاري انتخابات را برنامه ريزي و تلاش در جهت حفظ همدلي، آرمش و تقويت يك پارچگي جامعه دانست و بر اتخاذ تدابير لازم و ايجاد شرايط مناسب براي صيانت از آراي مردم تاكيد كرد.

وي افزود: نظام سلطه و استكبار در قالب شبكه هاي اجتماعي و سازمان عمليات رواني خود در جهت القاي ناكارآمدي نظام و فتنه انگيزي تمام تلاش و توان خود را بكار گرفته و سعي بر نااميد كردن مردم از حضور در صحنه انتخابات را دارد.

فروزان مهر اظهار كرد: بايد با درايت و همكاري ،بستر ايجاد تعارضات را مديريت كنيم و نگذاريم دشمن از طريق تحريك احساسات به خواسته هاي شوم خود در متشنجع كردن فضاي انتخابات دست يابد.

استاندار خراسان رضوي با بيان اينكه براي نخستين بار دو انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا به طور همزمان در كشور برگزار مي شود گفت: بايد با تمهيد مقدمات و خروج از فضاي آزمون و خطا، با كمترين هزينه، اين دوره از انتخابات را به خوبی مديريت كنيم.

فروزان مهر با اشاره به تاثير گذاري انتخابات در عرصه هاي ملي و بين المللي از برگزاري پر شور و حضور گسترده مردم به عنوان برگ برنده ديگري براي كشورمان ياد كرد و بر تلاش همگان در جهت خلق حماسه اي از حضور آگاهانه آحاد جامعه در عرصه انتخابات پيش رو در راستاي تحقق منويات مقام معظم رهبري تاكيد كرد.

استاندار خراسان رضوي با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص انتخابات خاطرنشان كرد: بايد تمامي رويكردها و اقدامات ما متناسب با جهت گيري ها و منويات مقام عظماي ولايت باشد.

وي اظهار كرد: مجريان انتخابات و هيات هاي نظارت بر انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا ضمن حفظ استقلال و رعايت جايگاه و موازين كاري خود بايد براي برگزاري انتخاباتي آرام،سالم، دقيق، قانونمند با ارتباط نزديك و متقابل، شرايط مطلوب را براي همكاري با يكديگر فراهم و با تقويت اعتماد عمومي زمينه را براي حضور پر نشاط مردم در صحنه و برگزاري انتخاباتي با شكوه فراهم كنند.

فروزان مهر گفت: در روند اجرا همه رده ها بايد از تصميمات ستاد انتخابات استان تبعيت كنند و حوزه اطلاع رساني نيز بايد در جهت انتقال سريع ،صحيح و دقيق اطلاعات و اخبار روند برگزاري و جريان انتخابات و همچنين تصميمات مسوولان ستاد، از طريق مجاري قانوني برنامه ريزي و نسبت به آگاه نمودن و متقاعد سازي افكار عمومي اقدام كند چرا كه منشا بسياري از تخلفات جهل به قانون است.

وي با بيان اينكه برنامه زمانبندي انتخابات فرمانداري ها و بخشداري ها ابلاغ شده و ضمن برگزاري دوره هاي توجيهي و آموزشي لازم، آخرين نسخه قانون انتخابات نيز در دسترس آنان قرار گرفته، بر برخورد با تخلفات احتمالي نامزدها و تبليغات زود هنگام آنان نيز تاكيد و خواستار رعايت اصل بي طرفي كامل از سوي تمامي مديران و مسوولان دستگاه هاي دولتي و برخورد جدي با تخلفات احتمالي از سوي دستگاه هاي نظارتي و قانوني شد.

فروزان مهر در ادامه با اشاره به نقش تاثير گذار رسانه هاي گروهي به ويژه صدا و سيما و همچنين نخبگان جامعه و معتمدان مردم در زمينه تبيين اهميت حضوردر صحنه و انتخابات آگاهانه آنان در جهت اعتلاي جامعه و نظام مقدس اسلامي بر برنامه ريزي براي بهره گيري از ظرفيت آنها در روند جريان انتخابات تاكيد كرد.

استاندار خراسان رضوي با اشاره به مسووليت خطير و حساس تمامي عوامل موثر در برگزاري، رعايت قانون را در تمامي شئون و فرآيند انتخابات مورد تاكيد قرار داد و گفت: همه مسوولان در هر سطح و موضعي كه باشند، در قبال تخلف احتمالي از قانون مصون نخواهند بود.

وي ادامه داد: با اعمال نظارت دقيق با هرگونه تخلف انتخاباتي از سوي مراجع قضايي با قاطعيت برخورد خواهد شد.

حجه الاسلام شريعتي رييس هيات نظارت بر يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و قاضي زاده رييس هيات نظارت برانتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا نيز ضمن تاكيد بر تعامل و ارتباط نزديك بين عوامل اجرايي و هيات هاي نظارت خواستار پايبندي بر اصول، حركت بر مدار قانون، زمينه سازي در جهت حضور پر شور و گسترده مردم در انتخابات و مشاركت براي تعيين سرنوشت خود شدند.

علي اصغر رشيد رييس ستاد انتخابات هم با بيان اينكه تمامي امكانات اعم از عوامل اجرايي، صندوق و تعرفه اخذ راي به ميزان كافي پيش بيني شده است گفت: علاوه بر انتخابات رياست جمهوري، انتخابات شوراها در 73 شهر و دو هزار و 513 روستا و پيش بيني چهار هزار و 287 شعبه اخذ راي ، همزمان با سراسر كشور به اجرا در خواهد آمد.