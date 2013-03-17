به گزارش خبرنگار مهر، جعفر حبیبی صبح یکشنبه در جشن ختم قرآن کریم که با حضور آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین در سالن اجتماعات آموزش و پرورش ناحیه دو قزوین برگزار شد اظهارداشت: از تمامی کسانی که در برنامه تلاوت ختم قرآن شرکت کردند تقدیر می شود زیرا حرکت فرهنگی ارزشمندی را پایه گذاری کرده اند که می تواند در آینده نیز منشاء خیر و برکات زیادی شود.



وی افزود: قرآن قانون اساسی بشریت است و هر کس به آن متوسل شد نجات یافت بویژه از جامعه مسلمانان انتظار می رود این کتاب الهی را سرلوحه زندگی خود قرار دهند تا به سعادت برسند.



مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین تصریح کرد: انس با قرآن آثار فردی و اجتماعی زیادی دارد و ضمن ترویج اخلاق و انسانیت در جامعه موجب آرامش روحی و روانی فرد نیز می شود.



این مسئول بیان کرد: هیچ چیزی مانند قرآن نمی تواند به انسان آرامش بخشد لذا اگر انس خود را با قرآن بیشتر کنیم و دستورات آن را در زندگی بکار بندیم ضمن تقویت معنویت به آرامش واقعی دست می یابیم.



وی گفت: به نظر می رسد یکی از ضعف های مسلمانان این است که قرآن در زندگی آنها آنگونه که باید جاری نیست زیرا اینهمه مشکلات ناشی از دوری از این کتاب آسمانی است.



حبیبی اظهارداشت: امیدواریم طرح تلاوت قرآن در سال آینده نیز با حضور بیشتر فرهنگیان برگزار شد و این کار فرهنگی گام مهمی در آشنایی بیشتر با ترجمه و تفسیر قرآن باشد.



مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین با اشاره به خدمات ارزشمند معلمان در سال جاری گفت: علیرغم وجود مشکلات فراوان اقتصادی و تنگناهایی که در مسیر فعالیت ایجاد شد فرهنگیان پر تلاش توانستند در کارها موفق عمل کنند و کارهای بزرگی در آموزش و پرورش اتفاق افتاد.

وی تصریح کرد: خوشبختانه با همکاری مجموعه فرهنگیان تمامی طرح های آموزش و پرورش در استان اجرایی شد و در فضایی آرام به سمت تحول پیش می رویم.

حبیبی افزود: امیدواریم چند طرح مهم آموزشی از جمله نظام رتبه بندی معلمان تا پاین دولت دهم به نتیجهد برسد تا مبنای تحول اساسی در نظام آموزشی کشور باشد.

طرح تلاوت هر روز یکک صفحه از قرآن با صدای استاد پرهیزگار در مدت 30 ماه توسط 90 تن از فرهنگیان ناحیه دو آموزش و پرورش استان قزوین اجرا شد و امروز به پایان رسیدو





