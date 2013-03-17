نگاهی به مسیر 12 هزار واحدی شاخص

به گزارش خبرنگار مهر، امسال شرکت های فعال در گروه پتروشیمی و پالایشی و همچنین صنعت فلزات اساسی، بیشترین تاثیر را بر روند صعودی متغیرهای بورسی داشتند. مسایل سیاسی، هدفمند سازی یارانه ها، نرخ برابری ارز در مقابل ریال، روند قیمت طلا و مسکن به عنوان بازارهای موازی، نوسان قیمت های جهانی، عرضه اولیه 5 درصد سهام هلدینگ خلیج فارس به عنوان بزرگ ترین شرکت اصل 44، مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر بورس اوراق بهادار در سال 91 بود.

بازدهی بورس اوراق بهادار تهران امسال تا پایان هفته منتهی به 23 اسفندماه به 46.7 درصد رسید. هر چند که در طول سال بازدهی بازار سهام گاهی از 50 درصد هم بالاتر رفت، اما روند بازار به گونه ای رقم خورد که در کمتر از یک هفته مانده به پایان سال، بازدهی بورس اوراق بهادار تهران به 46.7 درصد برسد. شاخص کل که روند تغییراتش، بازدهی بازار سهام را نمایش می دهد، نخستین روز کاری امسال خود را از عدد 25 هزار و 905 واحد آغاز کرد.

بهار

شاخص کل در نخستین روز کاری سال 91 از 26 هزار واحد عبور کرد. در هفته دوم شرایط برای بیشتر متغیرهای بورسی تغییر کرد و شاخص های بازار منفی شدند. هفته سوم و چهارم فروردین ماه نیز شاخص تغییر چندانی را برای خود ثبت نکرد تا بازدهی بورس اوراق بهادار در فرورودین ماه به 5.2 درصد برسد.

شرکت های سنگ آهنی در اردیبهشت ماه، روزهای پرنوسانانی را پشت سر گذاشتند. شاخص که در ابتدای سال 91 به کانال 27 هزار واحد وارد شده بود، دوباره به کانال 26 هزار واحد برگشت. خرداد ماه از یک سو با تغییر قیمت های جهانی محصولات همراه بود و از سوی دیگر، تقسیم سودهای نقدی در مجامع و افت طبیعی قیمت سهم پس از بازگشایی نماد موجب شد تا شاخص صعودی خاص را تجربه نکند.

شاخص ابتدای خرداد از 27 هزار واحدی عبور کرد، اما ششم خردادماه، با افت 181 واحدی بار دیگر به کانال 26 هزارتایی برگشت. در 20 خردادماه، شاخص طی یک روز کاری بیش از یک درصد کاهش یافت و بیشترین ریزش سنگین خود را در سال 91 ثبت کرد. روز 21 خردادماه، شاخص به عددی برگشت که سال 91 را از آنجا آغاز کرده بود و در آخرین روز خرداد ماه شاخص به 26 هزار و 166 واحد رسید.

شرایط پیش آمده موجب شد تا مسوولان بازار سرمایه وارد عمل شوند. در این زمان رییس جمهوری نیز بر حمایت از ثروت و سرمایه های مردم تاکید کرد. در هفتمین جلسه شورای عالی اصل 44، رییس جمهوری اعلام کرد که سرمایه های مردم به اعتبار حمایت دولت از سرمایه ها و ثروت مردم به بورس آمده و باید برای پاسداشت اعتماد مردم از دارایی‌های آنان به طور کامل حمایت و صیانت شود. این اتفاقات بازار را مثبت کرد.

تابستان گرم بورس

در نخستین روز کاری تابستان شاخص به کانال 25 هزار واحد برگشت و روندی منفی را در پیش گرفت. اما با شروع دهه دوم تیر، شاخص بالاتر رفت و از کانال منفی خود را به اعداد مثبت رساند. اما در نخستین روز مرداد شاخص به کانال 24 هزار واحد برگشت. اما حرکت شاخص در کانال 24 هزار واحد بیش از یک روز طول نکشید و دوم مرداد ماه به بالای 25 هزار واحد برگشت. هرچند که در هشتم مردادماه، شاخص برای سومین بار در سال 91 به کانال 24 هزار واحد وارد شد.

در نیمه مرداد ماه، شاخص در مرز 23 هزار واحدی قرار گرفت و در هفدهم مرداد، شاخص بورس به کانال 23 هزار واحد افتاد. در این دوران بود که دستورالعمل عرضه اوراق اختیار فروش تبعی برای سهام شرکت های بورسی به تصویب شورای عالی بورس رسید تا کمکی باشد برای روزهای منفی بازار سهام. در نیمه های شهریور ماه شاخص به بالای نیمه 25 هزار واحد رسید.

خزان سبز

در نخستین روز مهرماه، شاخص، با افزایش 360 واحدی، رشدی خیره کننده را به ثبت رساند و به 27 هزار واحد نزدیک شد. پنجم مهرماه شاخص وارد کانال 28 هزار واحد شد و نهم مهرماه مرز 29 هزار واحدی را پشت سر گذاشت. روز 25 مهر، شاخص از 29 هزار واحد گذشت و یک روز بعد شاخص به نیمه کانال 29 هزار واحد رسید. در آخرین روز مهرماه، شاخص از 30 هزار واحد عبور کرد و در ششم آبان، به 31 هزار و 122 واحد رسید تا رکورد دیگری در بازار سرمایه ثبت شود.

روند صعودی شاخص کماکان ادامه داشت. در 14 آبان ماه، شاخص به 31 هزار و 205 واحد رسید. هر چند که در پانزدهم همان ماه، دوباره وارد کانال 30 هزار واحدی شد و در پایان روز بر روی عدد 30 هزار و 737 واحد ایستاد.

هفدهم آبان ماه، شاخص بورس بار دیگر 31 هزار واحدی شد. این رشد ناشی از افزایش قیمت سهام شرکت هایی چون ملی مس، چادرملو، توسعه معادن و فلزات، فولاد مبارکه، پالایشگاه بندرعباس، سایپا و گل گهر بود. روز 20 آبان ماه هم شاخص تا 31 هزار و 220 واحد بالا رفت. با رسیدن شاخص به این عدد، بازدهی بازار سهام از ابتدای سال به 20.51 درصد رسید.

هفتم آذرماه، با رشد قیمت سهام شرکت های فولاد مبارکه، گل گهر ، چادرملو، پالایشگاه بندرعباس، سرمایه گذاری غدیر، ملی مس، توسعه معادن و فلزات، پتروشیمی پردیس و نفت و گاز پارسیان، شاخص 1.2 درصد رشد کرد و برای نخستین بار در تاریخ 46 ساله خود به 32 هزار واحد وارد شد. در این روز ارزش بازار سهام نیز برای نخستین بار از مرز 145.6 هزار میلیارد تومان عبور کرد.

به این ترتیب، بازدهی بازار سهام در نیمه های آذرماه به 30 درصد رسید. در آخرین روزهای پاییز، شاخص از 34 هزار واحد گذشت تا بازدهی بورس از 33 درصد عبور کند. در 28 آذر ماه، شاخص وارد کانال 35 هزار واحد شد. در این روز ارزش بازار سهام هم به رقم بی سابقه 160 هزار میلیارد تومان رسید.

زمستان و رکوردهایش

شاخص نخستین روز کاری زمستان را با یک رکودشکنی و عبور از 36 هزار واحد آغاز کرد، بر این اساس، بازدهی بازار تا دوم دی ماه از 40 درصد گذشت. در سومین روز دی ماه، رکورد بیشترین رشد روزانه شاخص شکسته شد و این متغیر با دو درصد افزایش همراه شد و به 36 هزار و 795 واحد رسید. چهارم دی ماه هم شاخص از 37 هزار واحد و ارزش روز بازار از 170 هزار میلیارد تومان گذشت.

این در حالی است که روز هفدهم دی ماه، شاخص تا نزدیکی 36 هزار واحد پایین آمد. در سومین روز بهمن ماه ریزشی شدید برای شاخص رقم خورد و شاخص 690 واحد پایین افتاد.

اما فردای آن روز شاخص توانست به 37 هزار واحد برگردد، هرچند که این برگشت، با نوسان همراه بود و در کمتر از یک هفته، این متغیر با اهمیت بورسی به 36 هزار واحد برگشت.

در نیمه بهمن ماه، نماد تعدادی از شرکت های متوقف بازگشایی شد و با کمک رشد قیمتی سهام این شرکت ها، شاخص دوباره به کانال 37 هزار واحد برگشت. بازگشایی نماد شرکت پالایش نفت اصفهان که از 27 اردیبهشت ماه متوقف شده بود، شاخص را در 21 بهمن ماه، 3.5 درصد افزایش داد تا این متغیر با تجربه ای جدید، از 38 هزار واحد بگذرد.

اما در روزهای پایانی نتوانست این روند را حفظ کند و در نیمه اسفند وارد کانال 36 هزار واحدی شد، اما دوباره روند صعودی خود را در پیش گرفت و روز 23 اسفندماه به 37 هزار و 998 واحد رسید تا بازدهی بورس اوراق بهادار در یک هفته مانده به پایان سال به 46.7 درصد برسد. شاخص کل بورس اوراق بهادار در ساعت 9:45 دقیقه امروز هم با تاثیر نمادهای پتروشیمی و پالایشی به 37 هزار و 667 واحد رسید.