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۲۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۴۷

تحولات مصر/

درگیری در مقابل مقر اخوان المسلمین در قاهره/ چند خبرنگار زخمی شدند

درگیری در مقابل مقر اخوان المسلمین در قاهره/ چند خبرنگار زخمی شدند

درگیری معترضان و نیروهای پلیس مصر در مقابل مقر اخوان المسلمین در قاهره و زخمی شدن چند خبرنگار از جمله خبرهای مصر به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، محله المقطم در قاهره شب گذشته شاهد درگیری نیروهای پلیس با معترضان مصری بود. این درگیری در مقابل دفتر مرکزی اخوان المسلمین در منطقه مذکور انجام شد.

بنا بر اعلام شاهدان عینی، نیروهای پلیس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک آور استفاده کردند. شماری از خبرنگاران در جریان پوشش خبری و تصویری این درگیری زخمی شدند، اما شمار زخمی ها اعلام نشده است.

این شاهدان افزودند: یک دستگاه خودروی پلیس در جریان این درگیری به آتش کشیده شد.

"جهاد الحداد" سخنگوی اخوان المسلمین در این رابطه اظهار داشت: معترضان شعارهای ضد اخوان المسلمین بر دیوارهای اطراف مقر این جنبش نوشته بودند و چنین اقداماتی دور از اخلاق و ارزش های جامعه مصر است.

کد مطلب 2020164

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