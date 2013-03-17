کاتاروهای ایران سه مدال نقره کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های کاتاروهای ایران که در سومین دوره مسابقات قهرمانی آسیا موفق به حضور در مرحله نيمه نهایی شده بودند در سه کاتا به مدال نقره دست يافتند. در "کاتا منو کاتا" تیم ایران با ترکیب مجتبی باجلان و سیدرضا روحانی بعد از تيم ژاپن موفق به کسب مدال نقره شد.



تیم " کودوکان گوشین جوتسو" کاتای ایران بهترین عملکرد را به نمایش گذاشت. محمدحسن نجفی و علیرضا کریمی ناصر کاتای خود را خیلی زيبا به نمايش گذاشت و با یک اختلاف امتياز بعد از ژاپن عنوان نایب قهرمانی را به خود اختصاص داد.



سید حسین محمودی و حسن روشنایی هم در "کیمه نو"کاتا در مرحله نیمه نهایی به روی تاتامی رفت و موفق به کسب مدال نقره شدند. در این کاتا هم ژاپنی‌ها مقام نخست را کسب کردند. تیم‌های "جونو کاتا" و "ناگه نو کاتا" ایران نیز در مرحله نهایی برای کسب مدال به روی تاتامی رفته‌اند.



این دوره از مسابقات با حضور 12 تيم آسیایی صبح امروز در سنگاپور آغاز شد و تا ساعاتی دیگر با شناخت تیم‌ها و نفرات برتر به پایان خواهد رسید.



