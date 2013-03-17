محمد پنجعلی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اتفاقات اخیر پرسپولیس اظهار داشت: این مسائل در تیمی مثل پرسپولیس طبیعی است. در همه جای دنیا پیش میآید که یک بازیکن به خاطر قرار نگرفتن در ترکیب اصلی ناراحت شود و یا بازیکنی به یک باره تصمیم به خداحافظی از فوتبال بگیرد ولی به نظرم در آستانه بازی پرسپولیس با داماش در جام حذفی به یک سری مسائل دامن زده میشود.
وی درباره اینکه آیا این مسئله هدفدار صورت میگیرد یا خیر، تاکید کرد: اگر این مسائل ناخودآگاه هم مطرح شود، تاثیر خودش را روی پرسپولیس میگذارد. به عنوان مثال در قضیه خداحافظی مهدویکیا، جواد نکونام هافبک استقلال که بازیکن رقیب به حساب میآید صحبتهایی را مطرح کرد که فکر نمیکنم این صحبتها حرفهای بوده باشد!
پیشکسوت باشگاه پرسپولیس ادامه داد: این اتفاقات در خانه پرسپولیس رخ داده است و مهدی (مهدویکیا) هم بزرگتر از این حرفهاست که فکر میکنند. او خودش را ثابت کرده است. دلم میخواهد یک بازی خداحافظی در شان این بازیکن برگزار شود. مهدویکیا در مربیگری هم میتواند به فوتبال کمک کند. باید به چنین بازیکنان بزرگی که از فوتبال خداحافظی کردهاند بها داد.
پنجعلی خاطرنشان کرد: ان شاءالله شرایطی ایجاد شود که امثال خاکپورها، مهدویکیاها و ... از بین نروند و در مربیگری به فوتبال کمک کنند. متاسفانه در فوتبال ما گردونهای وجود دارد که اجازه نمیدهد مربی جدیدی ورود کند. مربیانی هستند که اصلا عملکرد خوبی ندارند و حتی چند تیم را به دسته دوم فرستادهاند ولی هنوز هم کار میکنند.
وی در پایان در خصوص دلسردی و ناراحتی گلمحمدی از برخی مسائل درون تیم هم گفت: فکر نمیکنم پرسپولیس مسئله خاصی داشته باشد. یحیی تیم را در رده دوازدهم تحویل گرفت و به خوبی در پرسپولیس کار کرده است. اگر اشتباهات داوری نبود الان پرسپولیس در کورس قهرمانی قرار داشت. به هر حال گلمحمدی یکی از مربیان آینده دار ماست و امیدوارم به روند خوبش ادامه بدهد.
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