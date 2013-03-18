تاثیر گذاری ایران در صحنه های بین المللی / چشم طمع دشمنان به انتخابات ایران

عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص انتخابات پیش رو با بیان اینکه در صحنه های بین المللی تاثیرگذاری ایران را شاهده بوده ایم، گفت: علی رغم همه تحریم ها در مسائل داخلی که سبب ایجاد گرانی و نوسانات ارزی بود ولی باز هم مسئولان امنیتی ما و عزیزان سپاه در مسائل مرزی و امنیت کشور اقدامات مفید و اثرگذاری انجام داده اند.

وی ادامه داد: امروز ایران کشوری است که در معادلات جهانی تاثیرگذاری خوبی دارد.

اکبریان افزود: دشمن به انتخابات چشم طمع دوخته است تا مردم در انتخابات حضور نداشته باشند، شاید زحمت ما را بیشتر کنند ولی خود دشمنان به سمت نابودی بیشتر پیش می روند.

نماینده مردک کرج در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه یکسری خواسته را باید کنار بگذاریم، گفت: باید تلاش کنیم به مردم امید دهیم و روحیه امید در زندگی مردم و جامعه را بیش از پیش ترویج دهیم و بعضی از مخالفت ها را باید کنار بگذاریم.

وی با اشاره به اینکه این انقلاب 220 هزار شهید داده است، اضافه کرد: باید برای موفقیت هر چه بیشتر نظام و انقلاب تلاش کنیم و به نحو احسن ادای دین کنیم و اختلافات را کنار بگذاریم.