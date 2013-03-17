نمایشگاه تولیدات اردبیل در روسیه برگزار می شود

حسین وثوقی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در این نمایشگاه مهمترین تولیدات و محصولاتی که قابلیت صادراتی دارند توسط نمایندگان کارخانه های تولیدی استان به نمایش گذاشته می شوند

وی با بیان اینکه برای حضور در این نمایشگاه استان اردبیل 30 غرفه درخواست کرده است، اضافه کرد: با توجه به اینکه روسی ها اصرار به پذیرش یک بخش از نمایشگاه شامل 187 غرفه هستند، ضروری است تولید کنندگان در این خصوص اتاق بازرگانی اردبیل را یاری کنند.

وثوقی ادامه داد: طی مذاکرات انجام شده با کشور روسیه دعوت نامه حضور در این نمایشگاه به استان اردبیل ارسال شده و تنها در تعداد غرفه ها تاکنون توافقی حاصل نشده است.

استانهای شمالغرب وارد کار شوند

مدیر اجرایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان معتقد است به منظور رفع مشکل پیش آمده می توان استانهای شمالغرب کشور را برای پوشش غرفه های پیشنهادی روسیه وارد کار کرد.

وی افزود: در صورتی که استانهای منطقه شمالغرب با همکاری یکدیگر در این نمایشگاه حضور یابند مشکل تعداد غرفه ها رفع خواهد شد.

صادرات سه هزار تن سیب زمینی

وثوقی با یادآوری آغاز مراودات تجاری با کشور روسیه قبل از حضور در نمایشگاه، از صادرات سه هزار تن سیب زمینی به این کشور خبر داد.

وی با تاکید به قابلیت ویژه فروش تولیدات اردبیل در بازار روس، اضافه کرد: علاوه بر این سه هزار تن دیگر محصول سیب زمینی درخواست شده که به زودی صادر می شود.