تقاطع غیرهمسطح شهید عباسپور افتتاح شد/ گره گشایی ازترافیک کمربندی مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد پژمان ظهر یک شنبه در مراسم افتتاح تقاطع غیرهمسطح شهید عباسپور اظهار کرد: احداث تقاطع غیرهمسطح شهید عباسپور آخرین حلقه از کمربندی شرقی است که برای حل مشکل ترافیک در پنج کیلومتر اجرایی شده است.

وی تاکید کرد: در احداث تقاطع غیرهمسطح شهید عباسپور که 5 الی 6 بخش را شامل می‌شود 5تقاطع غیرهمسطح به صورت دوربرگردان‌های روگذر و زیرگذر عملیاتی شده است.

پژمان با بیان اینکه با احداث تقاطع‌های مختلف ارتباط شرق به غرب مشهد بدون هیچ مانعی برقرار شد افزود: ساخت تقاطع غیرهمسطح شهید عباسپور 26 الی 27 ماه زمان برده است.

وی یادآور شد: این پروژه بزرگ که در یکی از نقاط حادثه‌خیز اجرایی شده است و عیدی خدمتگزاران مشهد به شهروندان است.

پژمان در خصوص کمربند جنوبی مشهد که چند ماه گذشته عملیات اجرایی آن آغاز شده است، گفت: این مسیر بخش بخش اجرا می‌شود که بعد از اتمام هر مرحله برای بهره‌برداری در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.

شهردار مشهد همچنین در خصوص تقاطع غیرهمسطح شهید گمنام و زمان بهره‌برداری آن خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه با مشکلاتی همچون تحصیل حریم مواجه است که امیدواریم با رفع مشکلات، پنج الی شش ماه آینده شاهد بهره‌برداری و افتتاح آن باشیم.

در این مراسم افتتاحیه، شهرام کریمی شهردار منطقه 6 مشهد گفت: احداث تقاطع غیرهمسطح شهید عباسپور که 470 میلیارد ریال هزینه دربرداشت موجب حل گره ترافیکی یکی از بزرگراه‌های شرق شهر شد.

وی باتاکید بر اینکه با احداث تقاطع غیرهمسطح شهید عباسپور مشکلات ترافیکی در کمربندی مشهد رفع می شود افزود: با بهره برداری از این تقاطع غیر همسطح دسترسی شهرک‌های شهید رجایی و باهنر نیز برقرار شد.