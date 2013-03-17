بازاریان تبریز پول نقد در مغازه های خود نگهداری نکنند

سرهنگ قنبر مداحی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود:رعایت تدابیر امنیتی توسط خود بازاریان می تواند احتمال وقوع هرگونه جرائمی را کاهش دهد.

وی با اشاره به شلوغی مراکز خرید در ساعات پایانی روز اظهار داشت: بازاریان پول نقد خود را هر چند ساعت یکبار از مغازه های خود خارج و از نگهداری وجه نقد در مغازه خود اجتناب کنند.

سرهنگ مداحی ابراز داشت: چنانچه وجه نقدی در آخر ساعت کار مغازه داران به همراه بازاریان و اصناف باشد از تردد تک نفره در خیابان خودداری کنند و از همراهی دوستانشان تا منزل بهره مند شوند.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی همچنین از قتل یک بازاری در تبریز خبر داد و گفت:به دنبال گزارش یک قتل در بازار تبریز نیروی عملیلت ویژه دایره جنایی پلیس آگاهی این استان به محل اعزام و با جنازه یک تولید کننده پوشاک در طبقه فوقانی پاساژ آسیا واقع در بازار تبریز روبرو شدند.

مداحی با اشاره به کشف مقتول در مغازه خود تصریح کرد:جنازه مقتول 12ساعت پس از وقوع قتل در محل کار خود کشف شده است وهمچنین انگیزه این قتل از ابعاد مختلف در حال بررسی است .