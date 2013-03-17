انتقاد از قرارداد رحیمی و طریقت منفرد برای واردات دارو

به گزارش خبرنگار مهر ، نادر قاضی پور در نشست علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در مخالفت خود با طریقت منفرد وزیر پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: وزیر پیشنهادی وزارت بهداشت شما در صورت تصدی این وزارتخانه در مورد جراحی های چشم، عمومی، گوش و حلق و بینی، مغز، اعصاب، کلیه و جراحی های ارتوپدی که هزینه هایش رو به افزایش بوده است چه خواهید کرد.



نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بی عدالتی بهداشتی در کشور خطاب به طریقت منفرد افزود: وزیر پیشنهادی وزارت بهداشت آیا می تواند عدالت بهداشتی را اجرا کند و آیا برنامه ای برای ایجاد عدالت درتمامی رشته های تخصصی پزشکی را دارد.



قاضی پور به وزیر پیشنهادی وزارت بهداشت گفت: در طول ۱۰ سال خدمت در بیمارستان امام حسین (ع) و شهید بهشتی آیا تا به حال کار آموزشی و درمانی داشته اید؟



این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: طریقت منفرد تمام وقت در بیمارستان امام حسین (ع) مشغول به کار بوده اما تمام این مدت مامور در دستگاه های اجرایی بوده است.



نماینده مردم ارومیه ۵ محور را برای انتخاب وزیر بهداشت برشمرد و اظهار داشت: خصوصیت اخلاقی و حسن برخورد ، آموزشی، درمان، پژوهش و مدیریت محورهایی است که وزیر پیشنهادی وزارت بهداشت باید دارا باشد.



قاضی پور مدیریت طریقت منفرد را مورد انتقاد قرار داد و گفت: برخوردهای تند با نیروهای بیمارستانی، گفتار نامناسب در برنامه زنده تلویزیونی در شأن وزیر بهداشت نیست.



وی در مورد بندهای آموزشی و درمانی نیز از طریقت منفرد انتقاد کرد و افزود: شما دارای هیچ کلاس درسی در بیمارستان امام حسین نبوده و در مورد درمان نیز عمل های جراحی در بیمارستان صدر توسط پزشکان جوان با مهر شما انجام شده در صورتی که پول آن در جیب شما قرار گرفته که باید در این مورد پاسخگو باشید.



نماینده مردم ارومیه امور پژوهشی طریقت منفرد را مورد انتقاد قرار داده و اظهار داشت: طریقت منفرد دارای سوابق علمی چشم پزشکی نبوده و از ۱۰۰ پزشک مشهور چشم پزشکی به حساب نمی آید و مقاله های ارائه شده توسط وی در حد دکترای عمومی است.



عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از اخراج کارکنان بیمارستان امام حسین (ع) توسط طریقت منفرد خاطرنشان کرد: رئیس بیمارستان امام حسین (ع) به این دلیل که از سرپرست وزارت بهداشت خواسته در بیمارستان دولتی فعالیت کند از مسئولیت خود عزل شده است.



قاضی پور با اشاره به این که طریقت منفرد سهامدار بیمارستان صدر است افزود: برنامه وزیر پیشنهادی برای افق ۱۴۰۴ نامعلوم است چرا که در طول سرپرستی وی در وزارت بهداشت شاهد تغییرات گسترده ای در این وزارتخانه بودیم که خوشایند نیست.



نماینده مردم ارومیه خطاب به معاون اول رئیس جمهور (رحیمی) که در جلسه علنی امروز مجلس حضور داشت، گفت: قرارداد فیمابین شما با طریقت منفرد برای خرید دارو با ارز مرجع چه معنایی دارد.



عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: در بودجه سال ۹۲ کل کشور بودجه کافی برای وزارت بهداشت و راه اندازی طرح پزشک خانواده در نظر گرفته نشده لذا وزیر پیشنهادی باید مشخص کند که چرا کاری برای بهبود وضعیت بهداشتی کشور داشته و آیا می خواهد وزارت بهداشت را به دست جریان انحرافی بسپارد که در این صورت باید وزارت بهداشت را تعطیل کرد.