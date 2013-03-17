100 هزار جلد کتاب با اعتبار 160 میلیون تومان به کتابخانه بوشهر اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، یونس محمدی صبح یکشنبه در آئین اختصاص 100 هزار جلد کتاب اهدایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به کتابخانه‌های استان بوشهر اظهار داشت: این کتاب‌ها با پیگیری و دستور استاندار بوشهر تامین شده است که در اختیار کتابخانه‌های عمومی، مساجد، مدارس و فرهنگسراها قرار گرفت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر ارزش اعتباری این کتاب‌ها را 160 میلیون تومان ذکر کرد و افزود: این کتاب‌ها بیشتر در اختیار مراکزی قرار می‌گیرد که از نظر کتاب‌های مورد نیاز مردم در مضیقه هستند.

همچنین با حضور استاندار بوشهر نمازخانه مجتمع فرهنگی هنری نهم دی بوشهر افتتاح شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر گفت: این نمازخانه با اعتبار 320 میلیون تومان در مدت دو ماه به دستور استاندار بوشهر ساخته شده است.

یونس محمدی افزود: این نمازخانه در ایام تعطیلات نوروز به‌طور شبانه روزی در اختیار مردم مومن و خداجو قرار دارد.

وی تصریح کرد: نماز خانه یاد شده دارای امکانات صوتی، وسائل خنک کننده و آبدارخانه و سرویس بهداشتی است.

استاندار بوشهر در بازدید از محوطه مجتمع فرهنگی هنری نهم دی بر ساماندهی حیاط مشرف به نمازخانه این مجتمع تاکید کرد که مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قول داد ظرف همین هفته این محدوده کف پوش خواهد شد.