دانش آموزان طرقبه شاندیزي به محرومین هشتاد و شش میلیون ریال کمک كردند

به گزارش خبرنگار مهر، موسی شیر محمدی، ظهردوشنبه در نشستي خبري اظهار كرد: در آستانه سال جدید و در قالب طرح احسان دانش آموز که با همکاری کمیته امداد حضرت امام(ره) اجرا می شود، دانش آموزان طرقبه شاندیز با ارائه کمک های نقدی خود به دانش آموزان بی بضاعت نقاط روستایی این شهرستان پیش قدم شدند.

وی افزود: کارشناسی انجمن اولیا و مربیان این اداره طبق روال هر سال در اسفندماه 91 با جذب کمک های خیرین و اجرای طرح های مرتبط ، مبلغ یکصد میلیون ریال حواله خرید کفش و لباس و مبلغ 300 میلیون ریال کمک های غیرنقدی شامل البسه مناسب و کفش تهیه و در میان چهار هزار دانش آموز نیازمند مدارس توزیع کرده است.

شیر محمدی گفت: شهرستان طرقبه شاندیز دارای پراکندگی جغرافیایی، مناطق کوهستانی و صعب العبور و مهاجر پذیر بوده و به این دلایل بیشتر دانش آموزان مناطق روستایی نیازمند کمک های ویژه هستند و این اداره تلاش دارد همه ساله در دو نوبت مهرماه و اسفند ماه این مساعدت ها را جمع آوری و با مدیریت مناسب توزیع کند.