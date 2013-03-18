سنت صله رحم جایگزین رسم غلط چهارشنبه سوری شود/نباید تسلیم سنتهای خرافی شد

حجت الاسلام محمود ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برگزاری مراسم چهارشنبه آخر سال یا چهارشنبه سوری گفت: بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب، "چهارشنبه سوری علاوه بر آنکه هیچ مبنای شرعی ندارد مستلزم ضرر و فساد زیادی است که مناسب است از آن اجتناب شود".

وی تصریح کرد: یکی از اهداف بعثت پیامبر اکرم(ص) این بود که غل و زنجیری که به افکار مردم بسته شده که همان آداب و رسوم جاهلی است و هیچ اثری در اخلاقیات و زندگی انسان ندارد را باز کند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان شاهرود ادامه داد: از این رو پیامبر اسلام(ص) تمام رسوم جاهلیت که به ضرر انسان بود را لغو کرد.

وی چهارشنبه سوری به نحوی که در ایران مرسوم شده است را امری بی فایده دانست و اظهار داشت: ضررهای این رسم غلط برای همه آشکار است و متاسفانه به خاطر آن جوانان زیادی زخمی و کشته شده اند.

ترابی تصریح کرد: چهارشنبه سوری به نحوی که الان وجود دارد یک مراسم خرافی است و در فرهنگ اسلامی هیچ جایگاهی ندارد.

امام جمعه شاهرود تاکید کرد: باید سنت هایی مانند دید و بازدید، صله رحم و کمک به دیگران در جامعه ترویج شود و نباید تسلیم سنت های خرافی شویم چون دارای خطرات جانی و مالی است و موجب آزار و اذیت دیگران می شود و مخالف مقررات و قانون و نظم جامعه است و جایز نیست.