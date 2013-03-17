افتتاح دفتر نشست های راهبردی در بیجار/ پیروی از رهبری معیار اصلی پیشرفت کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حمدالله کریمی ظهر یکشنبه در نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی بیجار در سالن اجتماعات دانشگاه پیام نور این شهرستان، گفت: در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در سایه تلاش و کوشش مسئولان و مردم شاهد پیشرفت و توسعه روز به روز آن هستیم.

وی افزود: پاسداری از خون شهیدان، پیروی از منویات مقام معظم رهبری و تلاش و کوشش مسئولان نظام، معیار اصلی پیشرفت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و امیدواریم بتوانیم شاهد پیشرفت روز افزون کشور عزیزمان ایران در تمامی عرصه ها باشیم.

فرماندار بیجار اظهار اظهار داشت: ایران اسلامی به برکت خون شهیدان و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری توانسته به دستاوردهای عظیمی دست یابد.

کریمی ادامه داد: در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دولت و مردم جدای از هم نیستند بلکه هر دو در کنار هم برای آبادانی کشور تلاش می کنند.

کریمی به پتانسیل های خوب و مناسب بیجار اشاره کرد و گفت: شهرستان بیجار به سبب داشتن پتانسیل های عظیمی چون داشتن مردمی با روحیه جهادی و همچنین نقش بارز آنها در پیروزی انقلاب اسلامی، تعداد شهداء تقدیمی به انقلاب اسلامی در جنگ تحمیلی، داشتن مفاخر دارای جایگاه رفیعی است که این وظیفه مسئولین اجرایی شهرستان را در نحوه خدمات رسانی به این مردم عزیز سنگین تر می کند.

وی افزود: شهرستان بیجار از لحاظ معدن و منابع طبیعی از ظرفیت های خوبی برخوردار است که با شناسایی و استفاده از این موقعیت ها به افزایش تولید در شهرستان کمک شایانی می شود.

فرماندار بیجار به شاخص های مهم پیشرفت اشاره کرد و اظهار داشت: از شاخص های مهم پیشرفت و توسعه یافتگی هر جامعه نحوه خدمت رسانی و فراهم کردن بستر لازم برای این پیشرفت و بالابردن افزایش بهره وری در دستگاه های اجرایی است و انتظار می رود بتوانیم با اجرایی کردن این راهبردها زمینه توسعه و پیشرفت بیشتر شهرستان بیجار را فراهم کنیم.

کریمی ادامه داد: برای پیشرفت بیجار باید به دنبال ارائه راهکار اساسی باشیم که از مهمترین آنها، داشتن نگاه علمی به مقوله پیشرفت است و این نگاه علمی باید دور از نگاه عاطفی و احساسی باشد و می طلبد برای داشتن چنین نگاه علمی با روحیه انقلابی، جهادی، گذشت، هم فکری و همراهی یکدیگر حرکت کنیم.

وی شناسایی موانع تولید را از دیگر راهکارها بیان کرد و یادآور شد: شناسایی موانع تولید و افزایش ثروت ملی از کانال تولید و نظارت خوب بر پروژه ها، موجب پیشرفت شهرستان می شود.

فرماندار بیجار بیان کرد: شناسایی دقیق شهرستان و داشتن آمار دقیق دستگاه های اجرایی در زمینه های مختلف تولیدی، اقتصادی، صنعتی و کشاورزی از دیگر عوامل پیشرفت شهرستان است.

کریمی گفت: ملاک ولایت پذیری مسئولین شهرستان، انجام کار و تلاش و صعه صدر در راستای پیشرفت شهرستان و تحقق اهداف نظام و منویات مقام معظم رهبری علی الخصوص تحقق شعار سال است.

وی افزود: همدلی و همفکری و همچنین همراهی مسئولین و مردم با یکدیگر موجب پیشرفت شهرستان است و مدیران اجرایی شهرستان باید به دنبال پیگیری مطالبات مردم به عنوان ولی نعمتان این نظام باشند.

فرماندار بیجار در ادامه به کارهای عقب مانده شهرستان بیجار اشاره کرد و اظهار داشت: در دوره های قبل پیشرفت های خوبی در زمینه های مختلف شهرستان داشته ایم، اما برای پیشرفت این شهرستان باید دارای جهش خاصی باشیم و براساس نیازهای موجود حرکت کنیم تا بتوانیم کارهای عقب مانده مانند استخر شنا، مجتمع فرهنگی پارک شاهد، پیست اسکی را به سرانجام برسانیم.

کریمی ادامه داد: خودداری از جانبداری و سیاسی کاری ها و احساس مسئولیت و استقلال فکری لازمه نظارت بر اقدامات است که می تواند ما را در بخش پیشرفت تولیدات یاری رساند.

وی یادآور شد: امید است با تمامی وجود در خدمت پیشرفت از جمله پیشرفت تولیدات در تمامی بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و دامداری باشیم و با حمایت انگیزه ای مضاعف برای ادامه کار در تولید کنندگان ایجاد کنیم.