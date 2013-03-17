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۲۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۴۹

به مناسبت آغاز سال جدید/

دانش آموزان شیرازی شادی هایشان را با سالمندان و معلولان قسمت کردند

دانش آموزان شیرازی شادی هایشان را با سالمندان و معلولان قسمت کردند

شیراز-خبرگزاری مهر: به مناسبت آغاز سال جدید دانش آموزان شیرازی با حضور درآسایشگاه سالمندان و معلولان شادی خود را با این افراد تقسیم کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یک شنبه 40نفر از دانش آموزان دبستان دخترانه ابوریحان یک و دبستان دخترانه گوهر محمودی از مدارس ناحیه دو شیرازبه همراه مسئولان آموزش و پرورش فارس و معلمان خود در حرکتی نمادین و پسندیده در مرکز معلولان ذهنی تلاش و خانه سالمندان حضور پیدا کردند.

ترویج فرهنگ کمک به همنوع و تلاش برای ایجاد شرایط لازم به منظور توجه بیشتر به برخی اقشار  که به شکل مطلوب در جامعه دیده نمی شوند هدف اصلی دانش آموزان شیرازی از حضور در این مراکزبود.

دانش آموزان شیرازی در هردو مرکز به همراه خود گل وشیرینی بردند تا به سالمندان و معلولان شان دهند که هنوز افراد فراوانی در جامعه به یاد آنها هستند.

تقدیم 40 قلک توسط دانش آموزان حاضر به موسسه تلاش به منظور کمک به معلولان ذهنی وسرازیر شدن اشک های از سر شوق از چشمان سالمندان و دانش آموزان در خانه سالمندان از نکات دیدنی و زیبایی این مراسم بود.

کد مطلب 2020334

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