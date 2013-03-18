خبرگزاری مهر جاذبه های گردشگری سیستان و بلوچستان را معرفی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، این استان از دو ناحیه سیستان و بلوچستان تشکیل یافته است که از لحاظ طبیعی با یکدیگر کاملاً متفاوت هستند.

وجود تمدنی 5 هزار ساله در شهر سوخته سیستان و همچنین وجود بیش از 3000 اثر باستانی در این استان موجب شده است تا از آن به عنوان بهشت باستان شناسان یاد شود.

وجود آتش فشان نیمه فعال تفتان ،نخلستان های وسیع و باغ های مرکبات و مرزهای طولانی آبی و خشکی با کشورهای افغانستان، پاکستان و کشورهای حوزه خلیج فارس علاوه بر ایجاد موقعیت ویژه‌ شرایط آب و

هوایی بسیار متنوعی را در این استان ایجاد کرده است.

خبرگزاری مهر سعی دارد تا از دریچه ای نو به انعکاس و معرفی زیبایی های سیستان و بلوچستان بپردازد.