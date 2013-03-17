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۲۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۰۴

میرمحمدی خبر داد:

برپایی مراسم سال تحویل در 20 بقعه استان خوزستان

برپایی مراسم سال تحویل در 20 بقعه استان خوزستان

اهواز- خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان خوزستان از برپایی مراسم لحظه سال تحویل در 20 بقعه شاخص خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام سیدعلی میرمحمدی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: رفع مهجوریت قرآن و عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری از مهمترین برنامه های اوقاف در سال 91 بوده است.

وی با بیان اینکه در حوزه فرهنگی و قرآنی افتخارات زیادی در استان خوزستان کسب شده، افزود: در این بخش رتبه نخست مسابقات بین المللی قرآن از مهمترین افتخارات کسب شده است.

میرمحمدی با اشاره با ساماندهی طرح حفظ قرآن در استان گفت: در سال 91 بیش از 13 هزار نفر در طرح قرآن کریم شرکت کردند و سال آینده بنا داریم این رقم را به 22 هزار نفر افزایش دهیم.

وی همچنین از کسب رتبه دوم کشوری استان در مسابقات مفاهیم قرآن خبر داد و افزود: این مسابقات با شرکت 13 هزار نفر همراه بوده است.

میرمحمدی در بخش دیگر سخنان خود به تعیین تکلیف برخی موقوفات مشکل دار اشاره کرد و افزود: در این راستا با انعقاد تفاهم نامه هایی با منابع طبیعی، نیروهای مسلح و ثبت اسناد مشکل بسیاری از موقوفات حل شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خوزستان تصریح کرد: به این ترتیب 150 هزار هکتار از موقوفات استان از بلاتکلیفی خارج شدند.

وی همچنین از ایجاد شعبه اختصاصی در بخش موقوفات در دادگستری استان خبر داد و گفت: در این راستا پرونده های اوقاف در این شعبه رسیدگی می شوند.

میرمحمدی ترویج فرهنگ وقف را از دیگر برنامه های اوقاف و امور خیریه استان برشمرد و افزود: استان خوزستان در این بخش نسبت به سنوات گذشته رشدی معادل 50 درصد داشته است.

وی به برپایی مراسم سال تحویل در بقاع شاخص استان اشاره کرد و گفت: مراسم لحظه سال تحویل در 20 بقعه استان خوزستان انجام می شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان خوزستان زیارت آل یاسین، سخنرانی، برپایی سفره هفت سین قرآنی و پخش بیانات مقام معظم رهبری را از برنامه های لحظه تحویل سال نو عنوان کرد.

وی همچنین از راه اندازی خیمه های معرفت در 11 بقاع متبرک استان خبر داد و افزود: در این راستا 65 مبلغ از استان قم به خوزستان اعزام شده اند.

میرمحمدی اجرای طرح آرامش بهاری را از دیگر طرحهای سال جدید برشمرد و اظهار کرد: این طرح برای سومین سال متوالی در استان خوزستان اجرایی می شود.

وی همچنین به کنگره ملی مهدویت اشاره کرد و گفت: این کنگره 28 فروردین ماه سال آینده در شهرستان شوشتر برگزار می شود.

 

 

 

کد مطلب 2020350

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