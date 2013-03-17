برپایی مراسم سال تحویل در 20 بقعه استان خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام سیدعلی میرمحمدی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: رفع مهجوریت قرآن و عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری از مهمترین برنامه های اوقاف در سال 91 بوده است.

وی با بیان اینکه در حوزه فرهنگی و قرآنی افتخارات زیادی در استان خوزستان کسب شده، افزود: در این بخش رتبه نخست مسابقات بین المللی قرآن از مهمترین افتخارات کسب شده است.

میرمحمدی با اشاره با ساماندهی طرح حفظ قرآن در استان گفت: در سال 91 بیش از 13 هزار نفر در طرح قرآن کریم شرکت کردند و سال آینده بنا داریم این رقم را به 22 هزار نفر افزایش دهیم.

وی همچنین از کسب رتبه دوم کشوری استان در مسابقات مفاهیم قرآن خبر داد و افزود: این مسابقات با شرکت 13 هزار نفر همراه بوده است.

میرمحمدی در بخش دیگر سخنان خود به تعیین تکلیف برخی موقوفات مشکل دار اشاره کرد و افزود: در این راستا با انعقاد تفاهم نامه هایی با منابع طبیعی، نیروهای مسلح و ثبت اسناد مشکل بسیاری از موقوفات حل شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خوزستان تصریح کرد: به این ترتیب 150 هزار هکتار از موقوفات استان از بلاتکلیفی خارج شدند.

وی همچنین از ایجاد شعبه اختصاصی در بخش موقوفات در دادگستری استان خبر داد و گفت: در این راستا پرونده های اوقاف در این شعبه رسیدگی می شوند.

میرمحمدی ترویج فرهنگ وقف را از دیگر برنامه های اوقاف و امور خیریه استان برشمرد و افزود: استان خوزستان در این بخش نسبت به سنوات گذشته رشدی معادل 50 درصد داشته است.

وی به برپایی مراسم سال تحویل در بقاع شاخص استان اشاره کرد و گفت: مراسم لحظه سال تحویل در 20 بقعه استان خوزستان انجام می شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان خوزستان زیارت آل یاسین، سخنرانی، برپایی سفره هفت سین قرآنی و پخش بیانات مقام معظم رهبری را از برنامه های لحظه تحویل سال نو عنوان کرد.

وی همچنین از راه اندازی خیمه های معرفت در 11 بقاع متبرک استان خبر داد و افزود: در این راستا 65 مبلغ از استان قم به خوزستان اعزام شده اند.

میرمحمدی اجرای طرح آرامش بهاری را از دیگر طرحهای سال جدید برشمرد و اظهار کرد: این طرح برای سومین سال متوالی در استان خوزستان اجرایی می شود.

وی همچنین به کنگره ملی مهدویت اشاره کرد و گفت: این کنگره 28 فروردین ماه سال آینده در شهرستان شوشتر برگزار می شود.