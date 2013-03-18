به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام مصطفی پور محمدی، که اکنون ریاست سازمان بازرسی بر عهده دارد کاندیداتوری خود برای انتخابات ریاست جمهوری سال 92 را رسما اعلام کرد. پورمحمدی در سال های گذشته در سمت های مختلفی حضور داشته اشت. پورمحمدی در طول سال های گذشته معاون برون مرزی وزیر اطلاعات در دوران علی فلاحیان و وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در دولت نهم بود. او یکی از وزرای برکنارشده محمود احمدی نژاد بود که خروجش از وزارت کشور حاشیه هایی را برای دولت و وی به همراه داشت .

پور محمدی ضمن بازدید از خبرگزاری مهر در جمع خبرنگاران این خبرگزاری حضور یافت و به سئوالات آنها پاسخ گفت.

خبرنگار مهر: گفته می شود آقای پورمحمدی به دلیل حضورشان در سازمان بازرسی مطالبی را در نقد کاندیداهای دیگر به صورت مستند دارند و قرار است از آنها استفاده کند. این شایعه ای است که در مورد شما وجود دارد. حتی از شما نقل قول منتشر شده که من علیه فلان کاندیدا یک پرونده دارم. این موضوع از نظر شما چقدر جدی است؟

پورمحمدی: صحت ندارد نه این موضوع را گفته ام و نه صحیح می دانم و نه اهل اینجور صحبت ها هستم. اگر تا به حال استفاده کردیم از این به بعد هم استفاده می کنیم.

* یعنی منظورتان این است که اصلا چنین اطلاعاتی را در اختیار ندارید؟

- اگر بنا باشد در این کشور کسی اطلاعات در اختیار داشته باشد من جزو کسانی هستم که بیشترین اطلاعات را در حوزه های مختلف در اختیار دارم. اما کشور یک اصولی دارد و ما نیز باید آن اصول را رعایت کنیم.

* این چه اصولی است که به خاطر آن نمی خواهید از این اسناد استفاده کنید؟

- اسناد برای استفاده برخورد با افراد، پرونده خوانی و افشاگری نیست. اگر نظام بنده را امین خود می داند و بنده را در پست های مهمی که باید اطلاعات فراوانی در اختیارم باشد قرار می دهد معنای آن این است که باید حافظ اسناد و اطلاعات باشم و در جهت گزارش دهی صحیح در مجاری مسئول اقدام بکنم.

* این سالها این موضوع خیلی مد شده و استفاده زیادی از آن می شود.

- بد است. یک سنت بد و نامناسب است و ما باید جلوی این سنت را بگیریم.

* برای جلوگیری از این سنت هم نمی خواهید از این ابزار استفاده کنید؟ به طور مثال گفته می شود یکی از اقداماتی که ممکن است جریان انحرافی صورت دهد این است که از چنین ابرازی استفاده کند.

- راه برخورد با عمل بد، بد عملی نیست. اینکه کسی بد عمل می کند ما هم بد عمل کنیم دون شان ما، نظام جمهوری اسلامی و کاندیداهای ریاست جمهوری است. ما باید یک منش صحیح انسانی، اخلاقی و علی الخصوص دینی را بتوانیم نشان بدهیم. ما آمده ایم یک تمدن اسلامی را ارائه دهیم و این تمدن فاخر باید بر این اساس شکل بگیرد.

* انتقاداتی در مورد جبهه متحد در انتخابات اخیر و ریاست جمهوری وجود دارد گفته می شد کسانی مانع وحدت بودند و اکنون همان افراد داعیه دار وحدت هستند این افراد یا خودشان کاندید هستند یا خودشان به نحوی در انتخابات حضور دارند.

- حضور و مشارکت در انتخابات تابع قواعد و مقررات حاکم است. ما نظام انتخاباتیمان نظام باز است. اعمال محدودیت و کانالی را ایجاد نکرده تا محدودسازی برای کاندیداتوری داشته باشد. خیلی از کشورها که توانسته اند این موضوع را عملی کنند قواعد و مقرراتشان طوری طراحی شده که از آن قیف افراد محدود عبور داده می شود. در نظام انتخابات ما اینطور نیست و البته این یک مزیت است. این نوع از انتخابات یک حواشی و در عین حال مزایایی نیز دارد. نظام انتخاباتی ما اکنون اینطور شکل گرفته است. اینطور سفارشی نمی توان گفت کسی نیاید یا کسی دیگر بیاید. این امر نیازمند یک سازوکار انتخاباتی است و مراجع تاثیرگذار باید آن را سازماندهی کنند. ما فکر می کنیم تا حد زیادی این سازوکارها شکل گرفته است. در انتخابات مجلس نیز صد در صد نه ولی تا حد زیادی موفق بوده ایم. اکثریتی را از اصولگرایان توانستیم سامان دهیم و این اکثریت هم مجلس را در اختیار گرفته اند و عملا مدیریت مجلس و کمیسیون های آن به این شکل و شمایل هدایت شد. اکنون در انتخابات ریاست جمهوری این سازوکار شکل گرفت.

ما برای وحدت حداکثری در جریان اصولگرا به دنبال سازوکاری هستیم تا دو ائتلاف موجود به هماهنگی بیشتر با هم برسند.

* یک شائبه در این میان وجود دارد. جامعه روحانیت با توجه به شانی که دارد، دارای یک مرجعیت است. این مرجعیت نشان می دهد که حضور مستقیم نخواهد داشت اما در همین انتخابات تا به حال سه عضو جامعه روحانیت که از اعضای اصلی هستند و یکی از آنها شما هستید کاندیدای انتخابات هستند.

- ما در مدل تعریف شده ایم.

* آقای حسن روحانی هم در همین مدل تعریف شده است؟

- ما از هر کسی که بخواهد مورد حمایت جامعه روحانیت اصولگرایان قرار بگیرد باید بتوانیم در این مدل قرار دهیم. تا کنون بنده و آقای ابوترابی که برای حضور در انتخابات اعلام آمادگی کرده ایم پذیرفته ایم که در این مدل جامعه روحانیت حرکت کنیم.

* پس الان ائتلاف وحدت سه نفره، 5 نفره شده است؟

- ما اکنون در حال رایزنی هستیم و با توصیه جامعه روحانیت حرکت خواهیم کرد. در آینده نزدیک بنده و آقای ابوترابی فرد اعلام خواهیم کرد که با کدام ائتلاف همکاری می کنیم.

* اعضای کمیته جامعه روحانیت چه کسانی هستند؟

- افراد آن معرفی نمی شوند. مگر خودشان تصمیم به این کار بگیرند.

* از اعضای کمیته سیاسی هستند؟

- بله. از اعضای کمیته سیاسی هستند.

* آیا خود شما جزو این کمیته هستید؟

- خیر. اعضایی که کاندیدا هستیم در کمیته انتخاباتی حضور ندارند. قرار این است که هر کسی که کاندیدا می شود دیگر در کمیته انتخاباتی حضور نداشته باشد.

* این مدل را ائتلاف سه گانه نیز پذیرفته اند؟

- 2 ائتلاف پذیرفته اند. من خبر انتخاباتی می دهم. من مسئول این کار هستم. اعلام می کنم بنده حضور پیدا کرده ام آقای ابوترابی حضور پیدا کرده است ما هر دو نفر با ائتلاف همکاری می کنیم و در قالب ائتلافی حضور پیدا می کنیم. ضمنا هر دو ائتلاف همراهی خود با جامعه روحانیت و مدل تعریف شده اعلام کرده اند.

* منشور 30 ماده ای که آقای سالک به آن اشاره کرد نیز در قالب همین طرح است؟

- خیر. آن منشور شاخص های انتخاب اصلح بود که اگر در مرحله دوم به داوری کشید اگر افراد از نظر محبوبیت اجتماعی در تراز هم بودند این شاخص ها سبب امتیاز به افراد می شود. این منشور در قالب های انتخاب و داوری است.

* یعنی این سازوکاری است که در نهایت کاندیدای مورد نظر اصولگرایان انتخاب می شود؟

- بله. در آن شاخص ها هر کسی که امتیاز بیشتری بیاورد انتخاب می شود.

* با این مفهوم نظر سنجی و مقوله های دیگر تاثیری ندارد؟

_ بله. پایان نظرسنجی شاخص های دیگری نیز تعریف شده است.

* با توجه به این مسئله برداشت شما این است که از کل جریان اصولگرایی فقط یک کاندیدا خارج می شود؟

- از کل جریان اصولگرایی بین 2 تا 3 نفر بالا می آیند. بسته به آرایش سیاسی اینکه آیا این سه نفر تا انتها ادامه می دهند و یا اینکه باید تبدیل به یک نفر شوند معلوم می شود. اگر نیاز و فضای سیاسی و آرایش سیاسی به حضور یک نفر از اصولگرایان باشد باید تبدیل به یک نفر بشود و همه از آن یک نفر حمایت کنند. اما اگر نیاز به چیز دیگری باشد آنطور عمل می کنیم.

* شرایط را چطور ارزیابی می کنید؟

- عمده ترین مسئله حضور رقبایی است که رای آوری بالایی داشته باشند و تعدد کاندیداها جایگاه اصولگرایان را ضعیف می کند. جزئایت این مسئله نیز بستگی به آن زمان دارد. بنده چون در فضای کاندیداتوری هستم از این زاویه صحبت می کنم. مسائل دیگر به هیات داوری واگذار می شود.

* نگرانی که وجود دارد این است که این بحثی که اکنون فرمودید شاید سال 84 خیلی جدی تر وجود داشت از این حیث که نفرات با یکدیگر تعهدنامه امضا می کردند و یک گروه هایی را شکل می دادند خطر رقبا هم آن موقع خیلی جدی تر بود. رقیب جدی مثل اقای هاشمی وجود داشت دولت هم دست اصلاح طلبان بود. در آن شرایط وحدتی که شما می گویید ایجاد نشد.

- این یک الزام قانونی نیست. همه سازوکارهایی است که داریم. با توجه به همان تجارب گذشته سازوکارهای عملی تری را طراحی کردیم و اکثر کاندیداها و اینکه خوشبختانه کاندیداها همراهی بیشتری می کنند و امیدواریم که این راه را ادامه دهند هیچ الزام قانونی وجود ندارد.

* پیش بینی شما از آرایش نهایی انتخابات آینده در خصوص حضور احزاب مختلف و قطب های انتخابات چیست و فکر می کنید آقای هاشمی در انتخابات حضور خواهند یافت؟

- آقای هاشمی ظاهرا کاندیدا نمی شوند بر اساس آنچه که تا کنون از صحبت های ایشان برآورد می شود این است که خودشان گفته اند کاندیدا نمی شوند. اصلاح طلبان حضور پیدا می کنند و اگر بتوانند کاندیدای واحدی را معرفی می کنند. تا الان تعدادی از آنها اعلام حضور کرده اند و حضور کاندیداهای بیشتر نیز تداوم پیدا خواهد کرد. طبعا اصولگرایان نیز یک جریان غالبی هستند که ما ساماندهی کرده ایم و حضور فعال خواهند داشت. طیف های دیگر اصولگرایی هم هستند که ما استقبال می کنیم و خوشحال می شویم که آنها نیز در انتخابات با یک قاعده حضور پیدا کنند. شاید هم برخی به صورت مستقل حضور پیدا کنند که باید جایی هم برای آنها در نظر گرفت. طبعا دولت هم معلوم است که کاندیدایی دارد و برای کاندیدای خود تلاش می کند.

* تحلیل شما از کاندیدای دولت چیست؟

- ما روی رقیب حساب باز کرده ایم. فرض را این گرفته ایم که رقیب وارد صحنه می شود ما قدرت حذف و یا قبول رقیب را نداریم آنها را سازوکارهای انتخاباتی کشور را تعیین می کنند ما بنا را گذاشته ایم که اگر این رقیب حضور پیدا کرد بدانیم چطور در میدان رقابت اصولگرایان به پیروزی برسند.

* آنطور که گفته می شود دولت دارای چند کاندیدا است که یکی از همه جدی تر به نظر می رسد و شخص رئیس جمهور نیز نظرشان روی وی است برداشت شما این است که این فرد کاندیدا می شود؟

- ظاهرا اینطور گفته می شود که آقای مشایی می خواهد کاندیدا شود. ما هم حساب باز کرده ایم که اگر ایشان کاندیدا شد چه بکنیم.

* چه می کنید؟

- ما باید کار خودمان را انجام دهیم. تاکتیک های انتخاباتیمان را که اکنون نباید بگوییم. بعد هم ممکن است کاندیداهای ما تاکتیک های متفاوتی داشته باشند. تاکتیک جمعی ما این است که اگر رقیب قوی وجود داشت ما در مورد یک نفر به اجماع برسیم. اما تاکتیک عملیات انتخاباتی ما بستگی به عملیاتی خاص و فعالیت تبلیغاتی و غیره دارد. ما باید همه کاندیداها را با فرض حضورشان محاسبه کنیم.

* در مورد این فرد (کاندیدای مورد نظر دولت) طوری صحبت می شود که انگار بدیهی است که رد صلاحیت شود.

- شاید در ذهن ما هم همین مطالب وجود داشته باشد. ولی ما برای سخت ترین شرایط هم باید محاسبه کنیم. اصلا طراحی مان بر همین مبناست که اگر به اینجا رسیدیم و همان کاندیدایی که فکر نمی کردیم وارد صحنه شد بدانیم چه کار بکنیم.

* اگر از طرف دولت یک کاندیدای ضعیف وارد شود و اصلاح طلبان به اجماع نرسند دیگر وحدتی که فرمودید وجود نخواهد داشت.

- نیازی نمی بینیم در این صورت میدانی برای حضور قوی دوستان فراهم است.

* یک تحلیلی وجود دارد و اینکه اگر دولت نتواند گزینه اصلی خود را معرفی کند به سمت ائتلاف با جبهه پایداری پیش می رود. آیا شما برای این شرایط نیز پیش بینی کرده اید و ارزیابیتان از فعالیت های جبهه پایداری چیست؟

- ما اینها را محاسبه می کنیم. شما تحلیل گران پیش بینی کنید. ما در میدان عملیات انتخاباتی خود کارمان را انجام می دهیم و یک محاسباتی نیز داریم اگر محاسباتمان در شرایط سخت منتقل شد طبق آن برنامه داریم. اگر کاندیدای دولت ظرفیت انتخاباتی بالایی داشت ما طرح های خود را اجرا می کنیم حتی اگر ظرفیت بالایی هم نداشته باشد و با چند گروه دیگر ائتلاف کند باز ما طراحی خاص خودمان را داریم. ما در مورد یک طرح و ایده انتخاباتی به توافق رسییده ایم. مورد قبول دوستانمان واقع شده ایم که در شرایط مختلف در صحنه به این سمت حرکت می کنیم.

من برای زینت مجالس، گرم كردن بازی و گرفتن سهم نیامده‌ام

* از سال 84 به بعد این تلقی ایجاد شده است که چهره های روحانی دیگر رای نمی آورند طبق همین نظر خیلی گروه ها و احزاب به دنبال چهره های غیرمعمم هستند. با این حال شما اعلام کاندیداتوری کردید. نظرتان دراین باره چیست؟

- به هر حال مثل بنده در صحنه آمده است و این حكایت از این دارد چشم انداز مثبتی نسبت به روحانیت وجود دارد. من برای زینت مجالس، گرم كردن بازی، گرفتن سهم و این جور حرف ها و این جور شعارها و این مسایل نیامده ام. برای آمدنم دلیل روشن دارم احتیاجی به این مقاصد ندارم چون احساس نیازی از این جهت نمی كنم همه این موارد به شكل خوب مهیا است من فكر می كنم كشور نیازمند تحول است.كشور دچار چالش شده باید وارد این صحنه شد و آن چیزی كه از دستمان بر می آید برای مردم كشور و انقلاب انجام داد. اگر مورد اقبال قرار گرفت وظیفه‌مان را انجام می دهیم.

* شما یكی از قوی ترین وزرای دولت بودید. الان كه اعلام كاندیداتوری كرده اید در چه موردی تخصص دارید و چه مشكلاتی را می خواهید حل كنید؟

- من اعلام كرده ام تحلیلم این است ضعف هایی در جامعه وجود دارد می خواهم حضور پیدا كنم و این ضعف ها را برطرف كنم. ببینید مشكلات متعددی در عرصه دیوانسالاری وجود دارد و این مشكلات از گذشته های دور وجود داشته و انباشت آنها به كوهی از مشكل تبدیل شده. تبدیل شده به یك سنگ بزرگ در اصل این میدان، میدان اصلی است. من اطلاعات خوبی به خاطر شغلم در این حوزه ها دارم.

در حوزه اقتصادی نیز دچار ضعف هایی هستیم لایه های زیرین و حوزه های متكثر اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد. اقتصاد دو یا سه مقوله نیست، اقتصاد طیف بسیار گسترده ای است كه موضوعات فراوان دارد. باید با تفكر سامان یافته به حل مشكلات اقتصادی پرداخت. در حقیقت شناخت مشكلات اقتصادی پایه تحول است.

البته نسبت به بقیه دوستانی كه در عرصه انتخابات حضور دارند شناخت من گسترده تر است. من در دولت حضور داشتم در این 4-5 سال نیز رئیس سازمان بازرسی بودم لذا بیش از هر كسی اطلاعات دارم و از مشكلات و معضلات شناخت پیدا كردم در مورد گیرها، موانع و حوزه های تاثیرگذار نیز كه از حوزه های اساسی است اطلاعات كافی دارم.

در حوزه سیاسی و فرهنگی نیز نیازمند تحول و ارتقا هستیم. این حوزه كسی را می خواهد تا وضعیت را خوب بشناسد در این بخش كار كرده باشد من در این حوزه ها زیاد كار كردم اما هیچكدام از این دوستان تجربه زیادی ندارند.

من در فضای سیاسی و میدانی در جریان های سیاسی حضور فعال دارم با چهره های شاخص تعامل جدی دارم با ادبیات و مفاهیم سیاسی حشر و نشر دارم در نهایت ایده دارم هم در بعد تئوریك و هم بحث عملی. در زمینه تشكیلاتی و ساز و كارها خیلی كار كردم و بخش اعظمی از آن را اجرا كردم در حوزه فرهنگ كه شغل اصلی من است به عنوان روحانی طبیعی است كه از زوایای زیادی آشنایی داشته باشم در بخش حوزه، دانشگاه، اشتغالات و دیگر فعالیت ها نیز اطلاعات لازم را دارم.

من در دوره طولانی مدیریتم با مقولات امنیت ملی آشنا شدم در حقیقت فردی نبودم كه از دور دستی بر آتش داشته باشم من خودم كارگزار این مساله بودم. قدرت تاثیرگذاری و تحول دارم حتی اگر تفكر امنیتی را بخواهیم اصلاح كنیم اگر كسی باشد كه این حوزه را خوب بشناسد تلقی من این است كه شناخت من وسیع تر است واز جمله زمینه هایی است كه كشور در آن نیاز به كارگزار قوی دارد من از سطوح پایین این حوزه ها را گذرانده ام و می توانم خدمت كنم.

سعی كردم بكوب، بی وقفه و بدون از دست دادن زمان خودم را به بالاترین درجه برسانم

* شما سه تجربه مدیریتی مختلف داشتید در كدام مورد بیشتر موفق بودید؟

- نه من در 5 زمینه فعالیت داشتم دوره قضائی، دوره اطلاعات و فعالیت در زمینه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی كه در دوم خرداد در دفتر مقام معظم رهبری بود. بعد از آن نیز وزارت كشور و سازمان بازرسی كل من در این 5 حوزه سعی كردم بكوب، بی وقفه و بدون از دست دادن زمان خودم را به بالاترین درجه برسانم. در سن خودم بالاترین مقام قضائی را احراز كردم در اطلاعات در بالاترین سطح فعالیت كردم. در حوزه سیاسی هم همین طور هرچند حوزه درجه ندارد و بعد در دفتر مقام معظم رهبری كارهای عمومی را سامان می دادم بعد از آن نیز رفتم حوزه دولت وزارت كشور جایی كه قویترین حوزه دیوانسالاری است. اكنون هم در سازمان بازرسی كل كشور فعالیت می كنم.در هر فصلی سعی كردم كارنامه ام مثبت باشد در همه اینها نیز بهتر بودم البته به طور نسبی چون به طور قطعی نمی شود حرف زد.

* حاج آقا بالاخره در یك دوره بهتر و موفق تر بودید می شود آن دوره را ذكر كنید؟

- نه مهم این است برای من جای خالی وجود نداشته حتی خانواده من در دوره ای كه بیكار شده بودم در دوم خرداد می گفتند كمی در خانه بمان ولی من در آن دوره سفرهایم به شهرستان ها و استان ها بیشتر شده بود برای من خیلی تفاوت نمی كند در كدام حوزه باشم و در تمامی این حوزه ها سعی كردم بهترین باشم. مردم انتظار بهار را می كشند منتظر یک رویش جدید هستند.

* با توجه به این كه در دولت حضور داشتید و یكی از شعارهای این دولت عدالت محوری بود فكر می كنید چرا كار به اینجا كشید؟

- چرا از من سوال می كنید. خوب بیشتر حس افكار عمومی این است كه این شعارها محقق نشده و منتظر تحول هستند منتظر بهار، منتظر یك رویش جدید، مردم انتظار بهار را می كشند.

* شما گفتید هر جا كه بوده اید اخراج شدید دلیل اخراج شما چه بوده است؟

- ما شوخی كردیم حالا یك حرفی زدیم شما چرا بیخیال نمی‌شوید. البته باید از طرف مقابل بپرسید. چرا بر اساس چنین شناخت كم ، پیش داوری و ذهنیت ها از كسی كه كارنامه مثبتی دارد خودشان را محروم كردند؟

* شما رسماً اعلام كاندیداتوری كردید اگر می شود برنامه هایتان را اعلام كنید؟

- به حوزه ها كه اشاره كردم در مورد شعار انتخاباتی برنامه هایم را در یك شرایط بهتر مفصل اعلام می كنم. من خیلی كارها كردم اگر یكی را بگویم ظلم به بقیه است.

* اقدام شاخصی كه در این 30 سال اخیر انجام داده‌اید چیست؟

- من خیلی كارها كردم اگر یكی را بگویم ظلم به بقیه است. هر كار خوبی كه به ذهن شما بیاید من دستی بر آن داشتم. به هر حال 30 سال است كه داریم می دویم . سعی كردیم كار مثبتی انجام بدهیم.موفقیتم هم دلیل دارد و آن اینکه تجدیدنظر کن بودم قدرت پس گرفتن اشتباه و عذرخواهی را داشتم و این باعث ایجاد ظرفیت خوب می شود.