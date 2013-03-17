آبفای قم موفق به کسب جایزه بین المللی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید توکلی بینا با بیان اینکه هر دو سال یک بار سازمان جهانی اسکان بشر به انتخاب برترین تجارب جهانی با عنوان جایزه BLP می‌پردازد، اظهار داشت: در سال جاری در این بخش 16 طرح از جمهوری اسلامی ایران به عنوان طرح های برتر شناخته شدند.

وی یکی از این طرح ها را «پروژه شبکه جداگانه توزیع آب شرب شهر قم» شرکت آب و فاضلاب استان قم ذکر کرد و گفت: اين پروژه آبفای قم از سوی هیئت داوران هشتمین دوره جایزه بین المللی بهترین عملکردها و راهبری محلی (BLP ) برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد، موفق به کسب «نشان عملکرد جهانی شایسته» شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم گفت: تهیه و ارسال مستندات این پروژه توسط مهندس سربندی فراهانی قائم مقام آبفای قم انجام شد که در نهایت توانست موفق به کسب این جایزه بین المللی شود.

گفتنی است بر همین اساس طی مراسمی كه در سالن اجتماعات ارس مركز آموزش و پژوهش بین الملل وزارت امور خارجه برگزار شد، « نشان عملكرد جهانی شایسته » با امضای مدیر برنامه بهترین عملکرد های برنامه اسکان بشر ملل متحد به نماینده شرکت آب و فاضلاب استان قم اهدا و از پروژه آبفای قم تقدیر شد.

قائم مقام مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم در این مراسم در سخنانی دسترسی به آب سالم و بهداشتی را از جمله زیرساختهای اساسی برای رسیدن به توسعه شهری پایدار برشمرد و اظهار داشت: بر همین اساس شبکه مجزای آب شرب برای نخستین بار در کشور در قم با احداث 180 کیلومتر شبکه ، 275 آبسار برداشت آب شیرین و 700 انشعاب مجزای آب شیرین اجرا شد و توانست آب شرب مردم این شهر را در طول 11 سال گذشته تامین کند.

وی با اشاره به خشکسالی سال‌های اخیر در استان قم و افزایش شوری آب شبکه بهداشتی یادآور شد: شبکه جداگانه آب شرب قم طی این سال‌ها منبع مورد اعتماد و اطمینان برای تامین آب شهروندان قمی بوده است.

لازم به یادآوری است تجربه ایجاد شبکه جداگانه آب شرب در شهر قم که در بیست و سومین اجلاس شورای حکام برنامه اسکان بشر سازمان ملل در کشور کنیا توسط مهندس سربندی فراهانی به عنوان تنها نماینده وزارت نیرو ارائه و مورد توجه نمایندگان کشور های کم آب قرار گرفت به عنوان یکی از شش طرح برگزیده اجلاس جهانی آب در فرانسه در سال 91 نیز اعلام شد.