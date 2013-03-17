دشمنان در پی تخریب هویت ملی و بومی جوانان کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نصرتی ظهر امروز یکشنبه در نشست کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان اظهار داشت: مهم ترین عامل همبستگی مردم کشور، اصول اسلامی و رهنمودهای مقام معظم رهبری در تمامی زمینه ها است.
وی ادامه داد: این هم بستگی در تمامی زمان ها شکوفایی زیادی را برای کشور در برداشته است و دور زدن تحریم ها نیز در نتیجه این اتحادها بوده است.
نصرتی با اشاره به اینکه دشمنان در پی تفرقه افکنی در بین آحاد ملت و مسئولان هستند، اظهار داشت: دشمنان با این امر به دنبال ترویج افکار و اندیشه های خود و تقدس زدایی از جوانان مملکت هستند.
وی ادامه داد: برخی ها به بهانه این که علوم و معارف اسلامی مطابق با دانش بشری نیست، تبلیغات ضد دینی در میان مردم به راه می اندازند.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری با اشاره به اینکه با توجه ویژه به مفاخر و بزرگان می توان مانع از فرهنگ سازی نامناسب شد، گفت: میراث علمی و فرهنگی یک جامعه از بزرگترین سرمایه های آن جامعه هستند که با توجه بیشتر به این سرمایه ها می توان مانع از تقلید کورکورانه جوانان از اسطوره های خارجی شد.
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