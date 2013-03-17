  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۳۹

نصرتی:

دشمنان در پی تخریب هویت ملی و بومی جوانان کشور هستند

دشمنان در پی تخریب هویت ملی و بومی جوانان کشور هستند

تبریز- خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استانداری آذربایجان شرقی گفت:دشمنان نظام سعی دارند با تجزیه فرهنگی بخش های کشور هویت ملی و بومی جوانان را از بین ببرند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نصرتی ظهر امروز یکشنبه در نشست کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان اظهار داشت: مهم ترین عامل همبستگی مردم کشور، اصول اسلامی و رهنمودهای مقام معظم رهبری در تمامی زمینه ها است.

وی ادامه داد: این هم بستگی در تمامی زمان ها شکوفایی زیادی را برای کشور در برداشته است و دور زدن تحریم ها نیز در نتیجه این اتحادها بوده است.

نصرتی با اشاره به اینکه دشمنان در پی تفرقه افکنی در بین آحاد ملت و مسئولان هستند، اظهار داشت: دشمنان با این امر به دنبال ترویج افکار و اندیشه های خود و تقدس زدایی از جوانان مملکت هستند.

وی ادامه داد: برخی ها به بهانه این که علوم و معارف اسلامی مطابق با دانش بشری نیست، تبلیغات ضد دینی در میان مردم به راه می اندازند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری با اشاره به اینکه با توجه ویژه به مفاخر و بزرگان می توان مانع از فرهنگ سازی نامناسب شد، گفت: میراث علمی و فرهنگی یک جامعه از بزرگترین سرمایه های آن جامعه هستند که با توجه بیشتر به این سرمایه ها می توان مانع از تقلید کورکورانه جوانان از اسطوره های خارجی شد.

کد مطلب 2020370

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها