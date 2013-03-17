جلسه نوبت عصر مجلس آغاز شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در نوبت دوم عصر امروز از ساعت 14 آغاز شد.

دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است.

پیش از این کلیات این طرح در صحن علنی به تصویب نمایندگان رسید و با رای نمایندگان قرار شد مدت ساعت صحن علنی مجلس 2 ساعت تمدید شده و در نوبت عصر جزئیات طرح را بررسی کنند.

به گزارش مهر، در نوبت صبح امروز جلسه علنی مجلس لایحه سه دوازدهم بودجه سال 92 کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان اصلاح شد و به تصویب مجلس رسید.

همچنین جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی وزارت بهداشت نیز برگزار شد و وی توانست با 113 رای برای تصدی این پست از مجلس رای اعتماد بگیرد.