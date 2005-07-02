500 هزار هكتار به فضاي سبز شهري كشور افزوده مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روابط عمومي شهرداري مشهد، ناصر حاج محمدي در بازديد از بوستان هاي شهري مشهد ، افزود: بر اين اساس هر سال بايد 2 هزار و 300 ميليارد ريال اعتبار براي گسترش فضاي سبز و احداث بوستان هاي شهري هزينه شود.

وي خاطر نشان كرد: با احداث اين ميزان فضاي سبز سرانه فضاي سبز سه متر مربع افزايش خواهد يافت، ضمن اين كه سرانه فضاي سبز از9متر مربع موجود به 12 متر مربع خواهد رسيد.

مدير كل خدمات شهري سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور گفت: در زمان حاضر گستره فضاي سبز كشور 261 هزار متر مربع است.

وي افزود: از اين ميزان 131 هزار متر مربع بوستان شهري و مابقي مربوط به كمربندهاي فضاي سبز است و در مجموع بيش از 200 بوستان بزرگ در كشور وجود دارد كه متناسب با جمعيت شهري نيست.