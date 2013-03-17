بهره برداری از 20 کیلومتر بزرگراه آزادگان / اتمام احداث پل اول غیر همسطح کهریزک

به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار حسینی روز یکشنبه در حاشیه بهره برداری از قطعه پایانی بزرگراه آزادگان با بیان این مطلب گفت: بزرگراه ازادگان پر ترافیک ترین معبر کشور است و کمر بند جنوبی تهران محسوب می شود که بار انتقال ترانزیتی کشور را نیز بر عهده دارد .

وی افزود: سال ها بود که تندروهای این بزرگراه احداث نشده بود و تنها شش کیلومتر تندرو حدفاصل بزرگراه بسیج تا شهید کاظمی بار ترافیکی کل مسیر تندروها را برعهده داشت .

حسینی با اشاره به این که بقیه طول مسیر تندروها طی این چند سال محل تخلیه نخاله و زباله بود اظهار کرد : عدم رعایت نکات فنی و شرایط موجود و عدم وجود زه کشی های مناسب و شبکه انتقال آب های سطحی و و جود زمین های کشاورزی در دو طرف معبر بزرگراهی موجب شده بود این معبر به مسیری با کیفیت نامناسب تبدیل شود که برای احداث کامل بزرگراه حتی بر نقاطی تا 16 متر از خاک سطح را برداشتیم تا زیر مناسبی انجام دهیم .

وی افزود: در طول مسیر بزرگراه آزادگان شبکه انتقال آبهای سطحی نیز احداث شده است و این بزرگراه از نظر کیفیت جزو بی نظیر ترین کارهای عمرانی در کشور محسوب می شود .

وی با بیان این که بزرگراه آزادگان با شبکه ّهای سطحی مناسب ، روشنایی و خط کشی ها به شهروندان تحویل می شود گفت : تا چند روز گذشته شاید کسی تصور نمی کرد قطعه پایانی این بزرگراه به بهره برداری برسد اما خوشبختانه اکنون 20 کیلومتر ازبزرگراه آزادگان قابل بهره برداری است.

معاون شهردار تهران در ادامه به احداث پل دسترسی در عرض این بزرگراه برای تردد موتور سواران و به ویژه زارعان زمین های کشاوری محدوده اشاره کرد و افزود : این پل 180 متر رمپ دارد که تا چند روز آینده احداث آن تمام می شود و همچنین چهار پل شامل دور برگردان الغدیر و خلیج فارس و دو پل راه آهن تهران –اهواز نیز در این پروژه احداث شده است که در خلال اجرای ان 5 کیلومتر ریل گذاری نیز به انجام رسید و در نهایت یک خط به سه خط موجود راه آهن افزود.

حسینی با اشاره به افتتاح بخش های بزرگراه آزادگان که طی چند ماه گذشته به انجام رسید گفت: با بهره برداری از این مسیر زمان سفر به شدت کاهش یافت و تاثیرات ترافیکی مثبتی در این محدوده به وجود آمد .

معاون شهردارتهران با بیان این که بزرگراه آزادگان از سخت ترین کارها بود اما بیشترین عملکرد و گشایش را در عبور و مرور دارد اظهار کرد: احداث قطعه پایانی بزرگراه به همراه احداث پل ها و ریل گذاری انجام شده در مجموع 90 میلیارد تومان هزینه داشته است.

حسینی همچنین خاطر نشان کرد : امروز و همزمان با این پروژه بلوار معلم یا شهید مهتدی نیز بهره برداری می شود که این بلوار بلوار یافت آباد را به بلوار خلیج فارس متصل می کند .

وی افزود : احداث پل اول غیر همسطح کهریزک نیز تمام شده و این پل نیز آماده بهره برداری است.