مجتبی توانگر در گفتگو با مهر بابیان اینکه بیانیه اخیر جمعیت ایثارگران تلقی در راستاي تقويت ائتلاف سه گانه و وحدت اصولگرايان بود گفت: ما صرفا ترجیحات و اولويتهاي خود را با توجه به معيارها بیان کرده‌ایم و بدیهی است آنچه از این ائتلاف بر اساس پایبندی به اصول و ارزش‌ها و خط امام و رهبری و شهداء به افکار عمومی ارایه می شود قطعا نه تنها مورد تایید جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در سراسر کشور بلکه مورد تایید قاطبه اصولگرایان، خواهد بود.



وی افزود : جمعیت ایثارگران از بدو شکل گیری خود همواره در پی وحدت میان اصولگرایان بوده است و بدیهی است که در شرایط فعلی هیچ گاه پیشینه خود و مبنای حرکت سیاسی خود را با مصلحت سنجی های مقطعی فراموش نخواهد کرد.



توانگر در عین حال تاکید کرد: برخی می خواهند داعیه داری و نمایندگی انحصاری رویکرد گفتمانی در اصولگرایان را به نام خود ثبت کنند در حالی که در گذشته عدول از وحدت به مثابه یکی از رئوس اصلی گفتمان انقلاب از سوی این افراد دیده شد، از این حیث نمی توان به این طیف خوشبین بود و باید مراقبت کرد با اختلاف افکنی های مداوم باعث تداوم وضع موجود نشوند.



مسئول روابط عمومی جبهه ایثارگران، تصریح کرد: خروجی ائتلاف سه گانه كه اميدواريم با پایبندی به اصول، ارزش‌ها و خط امام و رهبری باشد مورد تایید قاطبه اصولگرایان خواهد بود و جمعيت ایثارگران نیز از ائتلاف سه گانه می خواهد که در چهارچوب وحدت اصولگرایان و بر مبنای اصول و ارزشهای اصیل اصولگرایی گزینه های ترجیحی جمعیت را مورد ارزیابی قرار دهند.



توانگر در پايان با بیان اینکه ائتلاف سه گانه به دور از جناح بازی، سیاسی کاری و سهمیه خواهی است؛ خاطرنشان ساخت: هر اقدام و تلاشی از سوی هر فرد، گروه و یا جریانی که بر اساس معیارهای انقلابی و اسلامی به انسجام، وحدت، همگرایی و ائتلاف بین اصولگرایان و نیروهای وفادار به نظام و کسانی که روی اصول، مبانی و محکمات ایستادگی می‌کنند، منتهی شود مورد قبول جمعیت ایثارگران است.