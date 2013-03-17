حوزه هنري آذربایجان شرقی به مردم عیدی می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر ، شهرام خزرائي ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: همزمان با تهران برترين فيلم هاي اكران نوروزي در تبريز و مراغه روي پرده خواهند رفت.

خزرائي گفت: فيلم «رسوايي» ساخته مسعود ده نمكي با بازي الناز شاكر دوست، محمد رضا شريفي نيا و اكبر عبدي در سالن شماره يك سينما 29 بهمن تبريز اكران خواهد شد.

وي ادامه داد: فيلم «حوض نقاشي» نيز به كارگرداني مازيار ميري و بازيگراني چون شهاب حسيني، نگار جواهريان و فرشته صدر عرفايي در سالن شماره 2 سينما 29 بهمن در معرض ديد تماشاگران قرار مي گيرد.

خزرائي برنامه اكران نوروزي سينما قدس را « يك سطر واقعيت» به كارگرداني علي وزيريان و بازي حسين ياري، مهراوه شريفي نيا، همايون ارشادي و رضا ناجي اعلام كرد و گفت: فيلم «كريستال» كاري از محسن محسني نسب با بازي دانيال عبادي و مهدي سلوكي هم بر پرده سينما انقلاب تبريز نقش خواهد بست.

مدير امور سينماهاي حوزه هنري همچنين با اشاره به فعاليت نوروزي سينما ارشاد مراغه فيلم «من و تو» با كارگرداني فريدون حسن پور و بازي پرويز پرستويي و شهاب حسيني را فيلم نوروزي مراغه¬اي¬ها عنوان كرد.

وي همچنين گفت: سينما انقلاب تبريز با شماره تماس 5557432 به عنوان مركز اطلاع رساني نوروزي سينماها در نظر گرفته شده است.

درخشش هنرمندان حوزه هنري

هنرمندان واحد آفرينش هاي ادبي حوزه هنري آذربايجان شرقي در اختتاميه دومين جايزه ادبي خوش درخشيدند.

در اين آئين كه در سالن سينما ناجي تبريز برگزار شد هنرمندان حوزه هنري در بخش هاي شعر تركي، داستان تركي، داستان بلند و داستان فارسي جوايز اين جشنواره را به خود اختصاص دادند.

بنابر اين اعلام، شكرانه عالم، برگزيده بخش شعر تركي، جعفر پور رضوي، نفر اول بخش داستان تركي، حسن ثمودي، نفر دوم و مجيد راستي و اكبر رضاپور مشتركاً نفر سوم بخش داستان تركي شدند.

بنابر همين گزارش در بخش داستان بلند سحر نقيلي، تنها برگزيده اين بخش از هنرمندان واحد آفرينش هاي ادبي حوزه هنري بودند.

در بخش داستان فارسي نيز وحيد آقا كرمي هنرمند حوزه هنري و مسئول آفرينش هاي ادبي حوزه هنري مقام دوم را كسب كردند.