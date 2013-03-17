کتابخانه عمومی در شهر چمران فردا افتتاح می شود

لفته منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فردا کتابخانه عمومی شهدای چمران واقع در شهر چمران از توابع شهرستان بندر ماهشهر با حضور آیت الله شفیعی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری انجام خواهد شد.

منصوری گفت:‌ کتابخانه عمومی آیت الله وحید بهبهانی با مساحت 750 متر مربع و زیربنای 750 متر مربع با اعتباری بالغ بر سه میلیاردریال تعمیر، تجهیز و بهسازی شد و به منظور بهره برداری فردا افتتاح می شود.

به گفته وی، کتابخانه شهدای چمران به عنوان تنها مکان فرهنگی در شهر شهید چمران است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی خوزستان گفت: کتابخانه عمومی شهدای چمران برنامه های فرهنگی زیادی را برای اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در نظر گرفته‌ که با شروع به کار رسمی آن در روز دوشنبه این خدمات ارائه خواهد شد.

به گزارش مهر، کتابخانه عمومی شهدای چمران شهرستان بندر ماهشهر با حضور حضرت آیت الله شفیعی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری و دیگر مسئولان استانی افتتاح و رسما شروع به کار می کند.

این کتابخانه عمومی دارای بخشهای مخزن، امانت کتاب، بخش مرجع، سالنهای مطالعه خواهران و برادران، جستجوی کتاب، نمایه نشریات، نشریات و مجلات، بخش کودک مجزاست.