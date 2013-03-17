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۲۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۰۰

داوری خبر داد:

آغاز طرح بیمه نخیلات خرمشهر در سطح 2100 هکتار

آغاز طرح بیمه نخیلات خرمشهر در سطح 2100 هکتار

خرمشهر – خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر از آغاز طرح بیمه نخیلات باروردر سطح دو هزار و یک صد هکتار در این شهرستان خبر داد.

ابراهیم داوری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این کار در راستای حمایتهای خاص صندوق بیمه از  محصول نخیلات انجام می شود.

وی افزود: در این راستا باغداران می توانند در جهت بیمه نخیلات خود اقدام کنند.

داوری اظهار کرد: سال گذشته 110 هزار اصله نخل بارور از نخیلات شهرستان خرمشهر زیر پوشش بیمه نخیلات قرار گرفت.

وی با اشاره به پرداخت سه میلیارد ریال غرامت به 856 نخلدار خرمشهر تصریح کرد: این کار در جهت حمایت از نخلداران و در قالب پوشش بیمه  پرداخت شده است.

داوری یادآور شد: به دلیل خشکسالی و بروز پدیده  گرد و خاک 105 هزار و 799  اصله نخل بارور در خرمشهر آسیب دیدند.
 شهرستان خرمشهر 40 هزار هکتار اراضی قابل کشت دارد.

 


 

کد مطلب 2020470

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