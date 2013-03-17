23 طرح عمران و توسعه در خراسان رضوي به تصويب رسيد

به گزارش خبرگزاري مهر، محمد حسين فروزان مهر ظهر يكشنبه در جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان با اشاره به ظرفيت ها و مضيغه هاي بودجه سال آينده، بر اتخاذ رويكرد اقتصاد مقاومتي از سوي دستگاه هاي اجرايي تاكيد و در ادامه، اظهار کرد: به منظور توسعه پايدار استان، بايد برنامه ها به صورت كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت، مبتني بر اسناد توسعه و آمايش تدوين شود و سپس راهكارهاي اجرايي آن بررسي و در نهايت عملياتي شود.

وي با اشاره به اينكه نبود نگاه آمايشي در استان باعث شده تا برخي مناطق به طور متوازن رشد پيدا نكند، بر توجه به ظرفيت ها و قابليت هاي مناطق و برنامه ريزي در جهت استفاده بهينه از آنها با هدف رشد متوازن و توزيع مناسب امكانات تاكيد كرد.

استاندار خراسان رضوي گفت: تمامي اقدامات اعم از برنامه ريزي ها، توزيع منابع و امكانات و تخصيص بودجه به نقاط مختلف استان بايد مبتني بر يك منطق كارشناسي و بر اساس ظرفيت‌های مناطق صورت پذيرد تا بر توسعه پايدار استان بيانجامد.

فروزان مهر در ادامه با اشاره به برخي طرح‌هاي مصوب در شوراي برنامه ريزي و توسعه خواستار استقرار صنايع در شهرك هاي صنعتي و پهنه هايي كه به اين موضوع اختصاص يافته‌اند، شد و بر لزوم شكل گيري صنايع به صورت فناورانه تاكيد كرد.

وي لحاظ كردن مسايل زيست محيطي و تعرض نكردن به عرصه هاي منابع طبيعي را به بهانه‌هاي اجراي طرح هاي توسعه اي از جمله مواردي دانست كه بايد مورد توجه قرار داشته باشد.

در اين جلسه، محمد حسن واحدي، معاون هماهنگي امور عمراني استانداری خراسان رضوی، گفت: طرح‌ها پس از دريافت پاسخ مثبت، از دستگاه‌هاي صادر كننده مجوز و طرح در كارگروه امور زيربنايي براي تصويب نهايي به شوراي برنامه ريزي و توسعه ارائه مي شود.

وي گفت: طرح جامع و تفضيلي شهر داورزن، احداث جايگاه دو منظور سوخت در مشهد، اجراي طرح معاينه فني خودروهاي سنگين در بجستان، احداث كارخانه مونتاژتور سيكلت در شهر خواف احداث كارگاه بلوك سيماني در تايباد، احداث خوراك دام در خواف و احداث موسسه غيرانتفاعي در تربت جام از جمله اين طرح‌ها است.

معاون هماهنگي امور عمراني ادامه داد: احداث پيست موتور سواري در بردسكن، مكان يابي زندان جديد در مشهد، احداث واحدهای بسته بندي رب، سيب زميني و پياز در مشهد، احداث مجتمع خدمات رفاهي در فريمان و اجراي طرح مرغداري در سبزوار از ديگر طرح‌های یاد شده است.

گفتني است از ديگر مصوبات اين جلسه ساماندهي فضاي اداري در برخي از دستگاه هاي اجرايي بود.