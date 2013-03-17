سفر احمدی نژاد به چالوس لغو شد/ دومین مراسم افتتاح آزادراه تهران - شمال نیز برگزار نشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران که صبح یکشنبه پس از جلسه رای اعتماد وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی جهت به آب اندازی ناوشکن جماران به استان گیلان و شهر بندرانزلی سفر کرده بود ساعاتی پیش به قصد افتتاح قطعه 4 آزادراه تهران - شمال عازم نوشهر شد.

در هنگام فرود هواپیمای حامل رئیس جمهوری در فرودگاه نوشهر مراقبت پرواز اجازه فرود هواپیمای رئیس جمهور را در این فرودگاه نداده است.

گفته می شود شعاع مه غلیظ در فرودگاه نوشهر تا 600 متر گزارش شده است.

پیشتر مسئولان استانی و کشوری با تبلیغات گسترده در تدارک افتتاح قطعه 4 آزاد راه تهران - شمال بودند که لغو ناگهانی سفر رئیس جمهور همگان را غافلگیر کرد.

خبر لغو سفر رئیس جمهور برای افتتاح پروژه قطعه 4 این آزادراه از طریق مجری برنامه پس از چند ساعت معطلی مسئولان و مردم اعلام شد.

حدود 20 سال از شکل گیری آزادراه تهران - شمال می گذرد و قرار بود قطعه 4 این آزادراه که از غرب تهران - تقاطع بزرگراه همت - شروع و با عبور از ناحیه کن در استان تهران از سولقان دوآب (شهرستانک) ، گچسر و مرزن آباد به کمربندی چالوس - تنکابن متصل می شود، دهه فجر امسال افتتاح شودکه این وعده برای دومین بار محقق نشد.