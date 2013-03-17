دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر استان هرمزگان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین مرشدی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان عصر یکشنبه در مراسم افتتاح این مرکز ایجاد این دانشگاه را یکی از مطالبات اصلی و بسیار دور مردم هرمزگان دانست و گفت: به ثمر رسیدن دانشگاه علمی – کاربردی فرهنگ و هنر مرهون پیگیری ها و حمایت های استاندار هرمزگان و اهالی فرهنگ و هنر است.



وی دانشگاه علمی – کاربردی فرهنگ و هنر را زمینه ساز تحولات بزرگ و شگرف در آینده هرمزگان برشمرد و افزود: این مرکز نقش مهمی در إرتقای دانش و تخصص هنرمندان هرمزگان ایفا خواهد گرد و هنرمندان متعهد و متخصصی را پرورش خواهد داد که سالیان متمادی به فرهنگ و هنر استان خدمت کنند.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: دانشگاه علمی – کاربردی فرهنگ و هنر یک زیر ساخت مهم برای استان هرمزگان محسوب می شود که می تواند زمینه ساز شکوفایی استعدادها و ظرفیت های مختلف فرهنگی – هنری شود.



حجت الاسلام حسین مرشدی اضافه کرد: بسیاری از علاقمندان فرهنگ و هنر استان برای کسب علم و تخصص مجبور به مهاجرت به استان های دور و نزدیک بودند اما با راه اندازی دانشگاه فرهنگ و هنر امکان علم آموزی برای همه علاقمندان فراهم شده است.



وی ضمن تأکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر انجام مهندسی فرهنگی در بخش های مختلف اذعان داشت: مهندسی فرهنگی در همه حوزه ها به ویژه فرهنگ و هنر از ضروریات است و انجام مهندسی و آمایش فرهنگی باعث ایجاد تعادل و توازن در خدمات دهی فرهنگی به مردم و عدالت فرهنگی می شود.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان اظهار داشت: دانشگاه علمی – کاربردی فرهنگ و هنر استان هرمزگان از بهمن ماه امسال فعالیت خود را با ایجاد چهار رشته و نزدیک به 100 هنرآموز آغاز کرده است و امیدواریم با حمایت هایی که به عمل خواهد آمد در آینده ای نزدیک شاهد آموزش تمامی رشته های فرهنگی – هنری در هرمزگان خواهیم بود.

تربیت نیروی متعهد و متخصص از اهم وظایف است

استاندار هرمزگان در مراسم افتتاح دانشگاه علمی – کاربردی فرهنگ و هنر خلیج فارس گفت: تربیت نیروی متعهد و متخصص از اهم وظایف این مرکز است.

ابراهیم عزیزی ضمن ابراز خشنودی از راه اندازی دانشگاه علمی – کاربردی فرهنگ و هنر خلیج فارس در بندرعباس افزود: با ایجاد این دانشگاه زمینه آموزش و کسب علم و هنر منطبق با اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران و نیاز جامعه فراهم می شود.



وی خاطرنشان کرد: متولیان دانشگاه باید تربیت جوانان و نوجوانان را در بهترین و عالی ترین سطح در دستور کار خود قرار دهند تا آینده سازان این مملکت به افرادی کارآمد در جامعه تبدیل شوند و تأثیرگزاری مناسبی در حوزه های مختلف داشته باشند.



استاندار هرمزگان اذعان داشت: علم آموزی و تحصیل در مقاطع عالی باید به گونه ای باشد که اثرات و ثمرات آن به خوبی در زندگی عموم مردم قابل مشاهده باشد و در این صورت است که به فرمایشات مقام معظم رهبری که می فرمایند: « علم در جامعه اسلامی باید عمومی باشد.» تحقق بخشیده ایم.



وی افزود: مراکز علمی و دانشگاهی می باید صادر کننده و علم در حوزه های مختلف و در سطوح ملی، بین المللی و جهانی باشند و با توجه به پیشینه و سابقه تاریخی و علمی ایران اسلامی رسیدن به این هدف متعالی دور از ذهن نیست و تاکنون نیز گام های های بسیار مثبت و در خور تقدیری توسط مراکز دانشگاهی، پژوهشی، اساتید، دانشجویان و ... برداشته شده است.



ابراهیم عزیزی رسیدن به جایگاه اوّل صدور علم در منطقه را یکی دیگر از مهم ترین وظایف مراکز دانشگاهی برشمرد و گفت: تربیت نیروی مورد نیاز جامعه باید مبتنی بر تعهد و تخصص باشد و اگر این اتفاق صورت گیرد رسیدن به قله های توسعه، بالندگی و تعالی امکان پذیر خواهد شد.



وی خاطر نشان کرد: تعهد بر اساس آموزه های دینی و منطبق بر سیره نبوی و ائمه معصومین به وجود می آید و تخصص بدون تعهد هیچ ارزش و جایگاهی نخواهد داشت.