رئیس جدید هیئت کشتی شهرستان پیشوا منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان پیشوا در توضیح این خبر گفت: به منظور رشد و تعالی رشته پهلوان پرور کشتی که به جرأت می توان گفت یکی از مهمترین رشته های ورزشی است و با توجه به تأکید مسئولان ورزشی شهرستان و سیاستهای کلی اداره ورزش و جوانان و با توجه به توانمندیهای سید محمدحسینی که پیش از این به عنوان دبیر هیئت کشتی مشغول فعالیت بود، به عنوان رئیس هیئت انتصاب و فعالیت خود را با تشکیل چارت جدید و نیروهای جوان آغاز کرد.

محسن خادمی در پایان ضمن تقدیر از زحمات وحید معصومی مسئول اسبق هیئت کشتی پیشوا، اضافه کرد: امید است با برنامه ریزی دقیق و حساب شده کشتی پیشوا در سال 92 تغییر و تحول چشمگیری داشته باشد.

بوکسورهای نوجوان استان تهران خوش درخشیدند

در مسابقات بوکس نوجوانان استان تهران، بوکسورهای آینده دار پایتخت خوش درخشیدند.

مسابقات نوجوانان بوکس استان تهران در پنج حوزه جنوب غرب، شمال غرب، جنوب شرق، شمال شرق و شمیرانات با شرکت تعدادی از ورزشکاران استان تهران در 11 وزن در مجموعه ورزشی شهید قیانوری تهران برگزار شد که عملکرد بوکسورهای استان تهران در این مسابقات قابل قبول بود.

در وزن 50 کیلوگرم مهدی بودایی، در 52 کیلوگرم سجاد هاشم خانی، 54 کیلو گرم فرید پایدار، 57 یوسف بزرگی، 60 محمد مهدی شاهرخ، 63 کوروش مصطفوی، 66 رضا پاشایی، 70 یونس پاک نژاد، 75 مجتبی محمودی، 81 امیرحسین ندایی و +81 امیرعلی عابدی در وزنهای مختلف مقامهای نخست را به خود اختصاص دادند.

محمدمهدی شاهرخ در وزن 60 کیلوگرم و کوروش مصطفوی در وزن 63 کیلوگرم به رای کمیته فنی مسابقات کاپ تکنیک را دریافت کردند.

نفرات برتر مسابقات جواز حضور در تیم منتخب استان تهران را در مسابقات کشوری کسب کردند.

معرفی اعضای جدید کمیته داوران هیئت کشتی پایتخت

با حکم سرپرست هیئت کشتی استان تهران، اعضای جدید کمیته داوران هیئت کشتی پایتخت معرفی شدند.

محمدابراهیم امامی در سمت ریاست کمیته داوران این هیئت ابقا شد و طاهرمحمدعلی زنگنه به عنوان نایب رئیس و بیژن رشنو به عنوان دبیر از محمدنقی کلانتری، حکم گرفتند.

همچنین علی استیله، داور ممتاز ملی به عنوان نماینده داوران ملی و عضو کمیته داوران هیئت کشتی استان تهران فعالیت خواهد کرد و کامران سلطانی ‌زاده، داور درجه سه بین المللی نیز به عنوان دیگر عضو این کمیته حکم خود را دریافت کرد.

کسب عنوان قهرمانی تکواندو کشور توسط دانش آموز البرز رودهن

علی صیادی دانش آموز مقطع ابتدایی مدرسه غیردولتی البرز رودهن قهرمان تکواندو کشور شد.

علی صیادی دارای کمربند مشکی دان دو تکواندو است که در مسابقات آموزشگاه های کشور موفق به احراز مقام اول و کسب مدال طلا شد.

علی صیادی توسط قائم مقام وزیر آموزش و پرورش مورد تشویق قرار گرفت که در قسمتی از تقدیرنامه آمده است به پاس تلاش ارزشمند جنابعالی در فراگیری هنر رزمی تکواندو، کسب مهارت و نیز موفقیتتان مفتخر به دریافت گواهینامه و دریافت یک قطعه مدال طلا می شوید.

لازم به ذکر است، علی صیادی در مقطع نونهالان جهان در سال گذشته با اقتدار در جایگاه سوم جهان قرار گرفت و برای ایران اسلامی و مدرسه غیر دولتی البرز افتخار کسب کرد.