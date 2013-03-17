مناطق عملیاتی در انتقال ارزش ها به نسل جوان بسیار موثر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عباس زاده مشکینی استاندار ایلام ظهر یکشنبه دربازدید ازیادمان شهدای گمنام عملیات محرم درشرهانی دهلران با اشاره به نقش مناطق عملیاتی یادمانی درانتقال ارزش ها به نسل جوان گفت: کاروان های راهیان نوریکی ازظرفیت هایی است که بااستفاده ازآن می توان فرهنگ ایثار وشهادت رادرجامعه ترویج کرد.

وی افزود: منشا قدرت یک ملت به ویژه ملت ایران به فرهنگ آن است فرهنگ ایثاروشهادت است که هم خیردنیا را وهم خیرآخرت را به دنبال دارد.

وی ادامه داد: ازمهرماه امسال تاکنون بیش از100 هزارنفرازیادمان منطقه عملیای شهرهانی بازدید کردند.

استاندار ایلام اضافه کرد: پیش بینی می شو د تا پایان تعطیلات نوروزبیش از 250 هزارنفراز یادمان های استان بازدید کنند.

وی بیان داشت:22 هزار و 500 نفر ازدانش آموزان و دانشجویان ازاین یادمان ها دیدن کردند.