مقاومت در برابر اجرای طرح ارتقا بهره وری پرستاران/ برخوردهای غیر منطقی با جایگاه پرستار

به گزارش خبرنگار مهر، محمود ‌شبستري عصر یک شنبه در مراسم تجليل و بزرگداشت از مقام پرستار که در دانشكده بهداشت شد، اظهار كرد: در راستای ارتقاي جايگاه پرستار در برخي نهادها مقاومت‌هايي صورت مي‌گيرد كه اين برخوردها به هيچ وجه منطقي نيست.

وی بیان کرد: بايد اقدامات زيادي در حوزه پرستاري و ارتقاي موقعيت آن انجام شود، متاسفانه تاكنون بسياري از دستورالعمل‌ها در اين مورد اجرا نشده است.

شبستری تاکید کرد: مسايل مادي مربوط به پرستاران بايد حل شود و باید براي ارتقاي مزاياي شغل پرستاري برنامه‌ريزي كنيم و حتي قصد داشتيم به شكل آزمايشي در مشهد تعرفه‌گذاري به صورت پايلوت برگزار شود.

وی با اشاره به تلاش های انجام شده در جهت ارتقاي بهره‌وري پرستاران گفت: با مقاومت روبه‌رو مي‌شويم، جايگاه پرستاري بايد ارتقا يابد.

شبستري تاکید کرد: اين طرح‌ها بايد در مشهد اجرا شود؛ اگر خود دانشجويان و پرستاران نيز طرحي براي ارايه دارند ما از آن استقبال مي‌كنيم.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی نیز در این مراسم به فهالیتهای شورای هماهنگی پرستاری و مامایی اشاره کرد و اظهار کرد: طراحي و پيگيري مراحل تبديل اداره پرستاري به مديريت پرستاري، تهيه و تدوين شرايط انتصاب و عزل مديران پرستاري و طراحي و اجراي طرح انطباق امور پزشکي با موازين شرعي در سيستم پرستاري و مامايي از جمله اقدامات این شورا بوده است.

جواد محمودی گفت: طراحي و نظارت بر اجراي طرح يکسان‌سازي پوشش اسلامي در سيستم پرستاري و مامايي، تهيه و اجراي استراتژي‌هاي هماهنگي خدمات پرستاري با دانشکده پرستاري و مامايي،اعطاي تسهيلات بانکي به زنان سرپرست خانوار کادر پرستاري و مامايي، اجراي برنامه‌هاي مدون بازديد از مراکز توسط گروه ارزيابان تعيين شده از طرف شورا و برگزاري دو جلسه در ماه و اجراي مصوبات جلسات شورا با تاييد رياست این دانشگاه دیگر اقدامات این شورا بوده است.