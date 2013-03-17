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۲۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۹:۰۲

دبیر خبر داد:

کتابخانه های اردبیل بازسازی می شوند/ راه اندازی کتابخانه های سیار در روستاها

کتابخانه های اردبیل بازسازی می شوند/ راه اندازی کتابخانه های سیار در روستاها

اردبیل - خبرگزاری مهر: فرماندار اردبیل از بازسازی و مرمت کتابخانه های عمومی این شهرستان براساس اولویت بندی مشخص خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم دبیر عصر یکشنبه در جلسه مشترک انجمن کتابخانه های عمومی و کمیته نهضت مطالعه مفید اردبیل‌ اضافه کرد: بازسازی و مرمت کتابخانه های عمومی در راستای استفاده بهینه از فضاهای موجود صورت می گیرد.

وی با تاکید بر تکمیل طرح های نیمه تمام فرهنگی و اولویت در تخصیص اعتبارات برای این پروژه ها متذکر شد: باید از حرکت های فرهنگی حمایت ویژه ای شود.

فرماندار اردبیل از راه اندازی کتابخانه های سیار در مرکز استان خبر داد و یادآور شد: در راستای توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی در روستاهای محروم و کوچک، کتابخانه های سیار در نظر گرفته خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به افتتاح پنج ایستگاه مطالعه در اردبیل و با هدف کمک به فرهنگ کتابخوانی تصریح کرد: مراکز فرهنگی از جمله آموزش و پرورش و کانون های فرهنگی می توانند نقش بسزایی در ترویج و رشد فرهنگ مطالعه با راه اندازی کتابخانه های تلفیقی و مشارکتی داشته باشند.

به گفته دبیر در اوایل سال آینده دو هزار عنوان کتاب و از هر کدام دو جلد از کتابهای تازه منتشر شده به مجموعه کتابهای مرجع کتابخانه عمومی اردبیل اضافه خواهد شد.

وی با اشاره به کسب رتبه های برتر کشوری توسط کتابخانه عمومی اردبیل بیان داشت: بر اساس اعلام انجمن کتابخانه عمومی کشور، کتابخانه عمومی اردبیل در مجموع جلسات رتبه سه و در کانون های ادبی کتابخانه ای که با حضور شاعران و ادیبان شکل می گیرد رتبه دو را کسب نموده است.

صادق فرهمندامین مدیرکل کتابخانه های استان اردبیل نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارش از وضع کتابخانه های عمومی خواستار حمایت بیشتر برای استفاده از تکنولوژی های برتر در کتابخانه های عمومی اردبیل شد.

کد مطلب 2020560

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