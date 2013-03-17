10 تیم پلیس نوروزی در بیله سوار فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول زیبانژاد عصر یکشنبه در جلسه مشترک با نیروهای انتظامی بیله سوار تصریح کرد: هدف از فعال سازی این گروهها تامین امنیت شهری در آستان عید نوروز و تعطیلات نوروزی است.

وی با با اشاره به مرزی بودن این شهرستان ادامه داد: نزدیک به یک درصد از گردشگران خارجی کشور از طریق مرزهای این شهرستان وارد استان اردبیل می شوند و به همین دلیل تامین امنیت این منطقه ضرورت ویژه ای دارد.

به گفته فرماندار بیله سوار این گروهها به صورت سیار در تمام مناطق این شهرستان حضور داشته و امنیت درون و برون شهری را کنترل خواهند کرد.

وی تاکید کرد: ضروری است به منظور ارائه چهره مناسبی از استان امنیت و آرامش برای گردشگران فراهم شود.

زیبا نژاد با یادآوری رویت جرایمی نظیر کیف قاپی و دزدی در محوطه پایانه بیله سوار متذکر شد: باید با کنترل چنین جرایمی گردشگران خارجی با امنیت کامل سفر خود را انجام دهند.

وی از نیروهای انتظامی شرکت کننده در امداد نوروزی خواستار برخورد مناسب با مسافران شد و افزود: ادب پلیس بیانگر سطح فرهنگی یک منطقه است.